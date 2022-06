Otrucie mieszkanki Łęcznej. Policjanci zajmą się sprawą sprzed 8 lat

– Do zabójstwa doszło 4 kwietnia 2014 roku w Łęcznej. Ciało 60-letniej kobiety zostało ujawnione na podłodze oparte o fotel. Nie było widocznych zewnętrznych obrażeń – opisuje kom. Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. – Charakterystyczne było jednak to, że kobieta miała mokre włosy. Szczegółowe oględziny ciała wykazały ponadto ślady zielonej substancji na ustach. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że 60-latka została otruta środkiem ochrony roślin. Śledztwo prowadzone w tej sprawie nie doprowadziło do ustalenia sprawcy. Niemniej wykluczono aby zabójstwa mogła dokonać osoba spoza członków rodziny.

Do sprawy sprzed 8 lat wracają policjanci z wydziału kryminalnego KWP w Lublinie z tzw. Archiwum X.

– Dzięki nowoczesnym metodom badań laboratoryjnych, ponownej analizie sprawy oraz pracy operacyjnej bardzo często dochodzi do ustalenia sprawców zabójstw – zaznacza rzecznik KWP w Lublinie. – Policjanci z lubelskiego Archiwum X liczą, że tak będzie również w tym przypadku.

Funkcjonariusze zwracają się także z apelem do osób, które mają informacje o tej sprawie. Można się kontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu 47 811 44 11.

Tymczasem kom. Andrzej Fijołek przypomina inną sprawę sprzed lat. – W maju ub. r. policjanci z lubelskiego Archiwum X wykryli sprawcę zgwałcenia i zabójstwa 67-letniej kobiety – dodaje rzecznik lubelskiej KWP. – Do zbrodni doszło w 1989 roku w małej miejscowości w gminie Adamów (powiat zamojski). Ponowna analiza zgromadzonych dowodów i badania genetyczne wykonane przez laboratorium kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie okazały się kluczowe przy rozwiązaniu tej zbrodni.

Przed sądem stanie 68-letni mieszkaniec powiatu zamojskiego.