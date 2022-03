Uchodźcy z Ukrainy odlecą z Lublina do Portugalii. Samolot opóźni się o dobę

Informacja o locie pojawiła się w rozkładzie lubelskiego lotniska. Maszyna portugalskich linii czarterowych EuroAtlantic Airways miała wylądować w Lublinie o godz. 6.50. Na godz. 9.50 zaplanowany był wylot do stolicy Portugalii.

Samolotem miała polecieć grupa obywateli Ukrainy. Większość z nich pojawiła się w środę rano na lotnisku. – We wtorek przekroczyliśmy granicę i dotarliśmy do Lublina, gdzie nocowaliśmy i rano przyjechaliśmy na lotnisko. Tu dowiedzieliśmy się, że rejs został przełożony. Czekamy tu pięć godzin, ale zaraz mamy być zawiezieni do miejsca, gdzie będziemy mogli spędzić kolejną noc – mówi nam mężczyzna, który w lotniskowej hali odlotów pojawił się z kilkuosobową rodziną.

– Przewoźnik anulował dzisiejszy lot i przełożył go na jutro – informuje Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin. Jak dodaje, wszystkim ukraińskim pasażerom zapewniono noclegi. – Zostali zakwaterowani w róznych miejscach, także u osób prywatnych. W transporcie pomagali również nasi pracownicy.