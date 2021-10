Aktywistki z Lubartowa zawieszają działalność. "Szczerze powiem, że jesteśmy zmęczone"

Koniec z silnym wiatrem. Prognoza pogody na najbliższe dni

Polska. Niedziela upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Tylko dla Podkarpacia synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.