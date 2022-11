Begier został żywą tarczą strzelniczą. Weterynarze w szoku, jak zobaczyli co jest w ciele psa

Planują stworzyć ośrodek

Fundacja EX LEGE zbiera pieniądze na zakup nieruchomości koło Lublina, by utworzyć na niej ośrodek edukacyjno-interwencyjny. – Chodzi o teren o powierzchni ponad hektara z budynkami, które można zaadaptować na nasze potrzeby – opowiada szefowa fundacji. EX LEGE opiekuje się ok. 200 zwierzętami. – Są to m.in. psy i koty, ale też i zwierzęta gospodarskie: krowy czy świnie, w sprawie których toczą się postępowania sądowe. Zwierzęta są dowodami w sprawie. Żeby miały swoje miejsce, musimy płacić, czasem latami, komercyjnym ośrodkom i rolnikom.

Na zakup nieruchomości potrzeba 430 tys. zł, dotychczas zebrano 68 tys. zł. Zbiórkę można wesprzeć m.in. wpłacając pieniądze na konto fundacji EX LEGE: Bank Pekao 85 1240 2500 1111 0010 6577 4129, Santander Bank Polska 58 1090 2688 0000 0001 5009 7079, PayPal: info@fundacjaexlege.pl z dopiskiem „ośrodek”.