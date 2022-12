Drogi, place zabaw i nowa fontanna, czyli Lubartów planuje wydatki w 2023 r.

Projekt budżetu na 2023 rok zakłady wyraźny spadek zarówno dochodów, jak i wydatków. Te pierwsze będą o 4 mln zł niższe od tegorocznych, a drugie o prawie 10 milionów. Deficyt w wysokości 6 mln zł ma zostać pokryty wolnymi środkami oraz nowym kredytem (1,2 mln zł).

Największym wydatkiem będzie oświata, która pochłonie prawie 40 proc. wszystkich miejskich wydatków. Na ten cel trafi prawie 44 mln zł, z czego na utrzymanie szkół podstawowych potrzeba ponad 20 mln zł, przedszkoli z oddziałami przedszkolnymi ponad 11 mln zł, a liceów: 6,2 mln zł. Na administrację zabezpieczonych ma zostać 11,3 mln zł. Większość tej sumy to utrzymanie Ratusza (10,1 mln zł) i rady miejskiej (525 tys. zł). Wydatki na promocję w nowym roku mają wynieść ok. 472 tys. zł.

Wśród pozostałych wydatków znalazła się m.in. pomoc społeczna (6,5 mln zł), sport (4 mln zł), kultura (3,1 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (2,7 mln zł), oświetlenie (1,3 mln zł), oczyszczanie miasta (973 tys. zł), utrzymanie zieleni (830 tys. zł), cmentarze (580 tys. zł), transport publiczny (360 tys. zł), a także obsługa zadłużenia (1,5 mln zł).

Wartość noworocznych inwestycji to ponad 25 mln zł. Najwięcej z tej puli trafi na przebudowę dróg. Około 7 mln zł ma kosztować remont ulic Parkowej, Akacjowej, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Jana III Sobieskiego oraz odcinka prowadzącego do Solbetu. Kolejne 5 mln zł trafi na uzbrojenie terenów przemysłowych na południu miasta, w tym powstanie nowej drogi do drukarni Dako.

W planach jest także ocieplenie budynku II LO im. Piotra Firleja (6 mln zł), montaż paneli fotowoltaicznych na basenie ośrodka sportu i dwóch szkołach (500 tys. zł), budowa grobów na cmentarzu komunalnym (400 tys. zł), siłowni i placu zabaw na os. Popiełuszki (400 tys. zł), placu zabaw i alejek w parku (400 tys. zł), zakup nowych kamer monitoringu (250 tys. zł), remont fontanny na Rynku I (250 tys. zł), czy montaż nowych latarni w pobliżu Krańcowej (200 tys. zł). Zaplanowano też 150 tys. zł na rozbudowę kanalizacji i dróg na os. 3 Maja oraz 100 tysięcy na parking park&ride ze stacją ładowania pojazdów.