Mieszkańcy zdecydowali: bulodrom i naukowy plac zabaw

Najwięcej głosów (866) otrzymał lubartowski bulodrom. Chodzi o utwardzony żwirem plac do gry w bule, który ma powstać w Parku Miejskim.

Pomysłodawcy obiektu podkreślają jego integracyjną, a nawet promocyjną funkcję idąc w kierunku ogłoszenia Lubartowa "petankową stolicą województwa" (od franc. petanque - gra w bule). Inwestycja ma kosztować ponad 365 tys. zł, co biorąc pod uwagę prostotę samej kontrukcji żwirowego podłoża i zakupu kilku stalowych kulek, może wydawać się interesujące.

Drugie miejsce (776 głosów) otrzymał naukowy plac zabaw przy Szkole Podstwowej nr 1 w Lubartowie. Chodzi o plac z zabawkami, które jednocześnie uczą np. praw fizyki, jak tzw. kołyska Newtona, panel muzyczno-sensoryczny, zegar słoneczny, układ okresowy pierwiastków, a to wszystko na nowym, miękkim podłożu. Dodatkowo istniejące, tradycyjne zabawki, jak zjeżdżalnie czy ścianki wspinaczkowe, mają zostać wymienione na nowe. Całość ma kosztować prawie 315 tys. zł.

Kolejne trzy miejsca zajęły projekty, które pieniędzy w ramach BO nie otrzymają. To budowa 10. bezpiecznych przejść dla pieszych (739 głosów), zakup przenośnej sceny i krzesełek dla SP nr 1 (550 głosów) oraz XXXI Święto Roweru (419 głosów).



Nie wszystkie pomysły, jakie mieszkańcy Lubartowa zgłosili do nowego budżetu obywatelskiego, zostały dopuszczone do głosowania. Wśród odrzuconych znalazła się choćby przebudowa niezbyt urokliwej fontanny przy ul. Rynek 1, plac zabaw z siłownią na os. Powstańców Warszawy, czy szafki dla uczniów II LO.

W całej zabawie, którą zakończono pod koniec września, wzięło udział 1520 mieszkańców Lubartowa spośród ponad 20 tysięcy uprawnionych. Internetowe głosy wysłało 1279 obywateli, a tradycyjnie, na papierze zostawiło je 241 mieszkańców. Frekwencja ogółem wyniosła 7,5 proc. co wystarczy do uznania głosowania za ważne.