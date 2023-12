Nowe boiska, sale sportowe i zebry. Jakie plany Lubartowa?

Wygląda na to, że w roku 2024 budżet Lubartowa będzie wyraźnie większy od aktualnego. Z przygotowanego przez urzędników projektu wynika, że dochody wzrosną ze 102 do ponad 123 mln zł, a wydatki powędrują z poziomu 107 do ponad 126 mln zł. Nowy rok ma zakończyć się niewielkim deficytem zaplanowanym na niecałe 3 mln zł.

Wśród wydatków bieżących pierwsze miejsce zajmuje oświata i wychowanie (51,5 mln zł), w tym utrzymanie szkół podstawowych (23 mln zł), przedszkoli (13 mln zł) i liceum (7,4 mln zł). Na drugim miejscu jest administracja (12 mln zł). Większość z tej puli pochłonie utrzymanie Urzędu Miasta (prawie 11 mln zł) oraz miejskiej rady (niecałe 650 tys. zł). Na pomoc społeczną Lubartów przeznaczy 7,4 mln zł, a na kulturę 3,7 mln zł. W tej puli najwięcej, bo ponad 1,6 mln zł trafi do Lubartowskiego Ośrodka Kultury, blisko 1,5 mln zł to środki dla Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza, a 425 tys. zł przeznaczono dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

Na sport urzędnicy zaplanowali 3,5 mln zł, w tym ok. 2 mln zł to koszt utrzymania istniejących obiektów. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa długu (1,5 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (1,5 mln zł), utrzymanie dróg (1 mln zł) i promocja miasta (472 tys. zł).

Lwią część budżetu, niemal co czwarta złotówka trafi na inwestycje. W przyszłym to pochłoną one prawie 30 mln zł. Najdroższa z nich to remont dróg na os. 3 Maja połączony z budową kanalizacji deszczowej (8,5 mln zł). Drugie miejsce zajął remont z ociepleniem budynku II LO (5,7 mln zł), a kolejne to zadaszone boisko ze strzelnicą laserową dla II LO (4,6 mln zł) oraz nowa sala sportowa przy Szkolnej (3,9 mln zł). Wśród tego rodzaju zadań znalazło się również boisko i kort tenisowy dla SP nr 4 (620 tys. zł), a także nowy skatepark (349 tys. zł).

Wracając do komunikacji, 2 mln zł przeznaczono na nowe ulice w strefie przemysłowej. W miejskich planach jest również remont ul. Osikowej i wybrukowanie bocznej Leśnej w kierunku Hovetu. Ponadto, zgodnie z życzeniem głosujących na projekty obywatelskie, w nowym roku przybędzie podświetlanych przejść dla pieszych (Piaskowa, Cicha, Lubelska, Lipowa, Słowackiego).

Wśród pozostałych zadań znalazły się m.in. nowe groby i alejki na cmentarzu komunalnym, 8 kamer miejskiego monitoringu, konserwacja ogrodzenia bazyliki św. Anny, a także wymiana dachu na kościele klasztornym o. Kapucynów. Miasto przygotowuje się również do budowy parkingów z ładowarkami przy ul. Szaniawskiego i Kościuszki.