Pediatria wraca do Lubartowa. Kiedy przyjmie małych pacjentów?

Dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia dostępnych będzie 17 łóżek. Oddział będzie korzystał m.in. z USG, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych, inhalatorów, aparatów EKG, holtera RR, defibrylatora, lamp do fototerapii dla noworodków. Do dyspozycji będą pracownie badań specjalistycznych: radiologiczna, immunologiczna, badań czynnościowych układu oddechowego, badań testowych, EEG, holter EKG, RR.

Na oddziale pracować będzie trzech lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii, w tym jeden ze specjalizacją z alergologii dziecięcej. Ponadto lekarz ze specjalizacją z pulmonologii dziecięcej i sześciu lekarzy dyżurnych.

- Oddział będzie się specjalizował w diagnostyce i leczeniu schorzeń z zakresu: pediatrii ogólnej, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu moczowego, układu krwiotwórczego, schorzeń infekcyjnych między innymi biegunki czy neuroinfekcji – informuje Wioleta Wojciechowska, rzeczniczka szpitala w Lubartowie. Dodaje, że rodzice lub opiekunowie będą mogli przebywać z dziećmi przez całą dobę. - Dzieci przebywające w oddziale konsultowane będą przez lekarzy specjalistów w dziedzinie pulmonologii i alergologii. Planujemy też zatrudnić psychologa klinicznego i dietetyka oraz otworzyć Pediatryczną Poradnię Specjalistyczną dla dzieci wypisanych z oddziału.

Ma być też więcej miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy chcą się szkolić w pediatrii.