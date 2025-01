Więcej policji na lubartowskich drogach

Mundurowi obserwują m.in. zachowania kierowców. Chodzi o to, czy stosują się do zakazu wyprzedzania na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, czy zwalniają prędkość przed przejściem, a także czy ustępują pierwszeństwa pieszym w tego typu miejscach. Pod lupę są wzięci również piesi. Policjanci sprawdzają m.in. czy przechodzą w miejscach do tego dozwolonych.

- Zachęcamy również pieszych do noszenia odblasków. Ten drobny element może mieć wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze – mówi młodszy aspirant Jagoda Maj z lubartowskiej policji.