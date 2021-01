– Chcę nagradzać pracowników za zaszczepienie się na koronawirusa – zapowiada Krzysztof Kopyść, wójt gminy Lubartów. Jak tłumaczy, ten pomysł ma pomóc w szybkim wyjściu z pandemii i zapewnieniu bezpieczeństwa epidemicznego odwiedzającym Urząd Gminy mieszkańcom i obsługującym ich urzędnikom. – Zaszczepieni nie będą stwarzać zagrożenia dla petentów, a i sami będą bezpieczni. Poza tym, chyba wszyscy tęsknimy za normalnością w urzędzie, czyli za pracą bez masek i przegród z pleksy – mówi Kopyść.

Premiowani mieliby być pracownicy gminy i podległych jej jednostek organizacyjnych, m.in. bibliotek czy basenu. Wysokość nagród nie jest jeszcze znana.

– Myślę, że będzie to 500+, ale ile ten plus wyniesie, to dopiero policzymy – przyznaje wójt. I dodaje, że premia mogłaby m.in. wynagrodzić jego podwładnych brak nagród za ubiegły rok, bo te zgodnie z zaleceniami rządu i kryzysem związanym z pandemią, zostały wstrzymane. Ale chodzi też o zachęcanie do szczepień. Samorządowiec podaje przykład swojego urzędu, w którym w pierwszej kolejności mogli zaszczepić się pracownicy opieki społecznej. – Z tak zwanej grupy „zero” zgłosiła się tylko jedna osoba. To jest zdecydowanie za mało byśmy powrócili do normalności – argumentuje Krzysztof Kopyść.

Czy wójt gminy Lubartów znajdzie naśladowców? Inni samorządowcy, których prosiliśmy o komentarz, do pomysłu podchodzą chłodno. – Będziemy zachęcali do szczepień, bo to zgodnie z obecną wiedzą to najskuteczniejsza metoda zabezpieczenia się przez koronawirusem – mówi Leszek Włodarski, burmistrz Łęcznej. – Natomiast nie planujemy wiązania tego z nagrodami finansowymi. Wystarczającą motywacją jest zdrowie – dodaje.

– Nie chcę oceniać, czy to dobry, czy zły pomysł, ale nie podchodzę do tego w ten sposób. Ja zamierzam się zaszczepić i większość pracowników Urzędu Gminy pewnie też to zrobi. Ale jest to sprawą indywidualną i nie uzależniałbym przyznania nagród od tego, czy ktoś się zaszczepi, czy nie – mówi Artur Markowski, wójt podlubelskiej gminy Wojciechów, a w podobnym tonie wypowiada się Kamil Kożuchowski, wójt gminy Piszczac w powiecie bialskim. – Oczywiście można zachęcać, ale nie uważam, że nagradzanie jest dobrą formą. Nagrodę pracownik powinien otrzymywać za dobrze wykonywaną pracę – podsumowuje.

– Takie rozwiązanie nie jest niezgodne z prawem – komentuje prof. Włodzimierz Piątkowski, socjolog medycyny z UMCS i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Zastanawiam się jednak, czy nie byłoby to odebrane jako forma wywierania presji – dodaje naukowiec.

I tłumaczy, ze mogłoby to prowadzić do sytuacji, w której urzędnicy chcąc się zaszczepić, ukrywaliby informacje o przeciwwskazaniach do przyjęcia szczepionki. – Z jednej strony mogłaby kierować nimi chęć otrzymania nagrody, ale z drugiej, obawa przed ewentualną karą. Pracownik w takiej sytuacji mógłby pomyśleć, że może mu to zostać zapamiętane i w przyszłości może go na przykład ominąć z tego powodu propozycja awansu – kończy prof. Piątkowski.