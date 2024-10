12 ognisk wścieklizny w Polsce, w tym 10 w Lubelskiem. "Szczepcie swoje zwierzęta"

Ostatnie 3 ogniska wścieklizny wykryto 29 października w powiatach: tomaszowskim (2) i krasnostawskim (1). Te informacje spowodowały, że Powiatowa Inspekcja Weterynarii podjęła natychmiastowe działania.

Wścieklizna to jedna z najbezpieczniejszych chorób, która zagraża zwierzętom, ale także ludziom. Najpopularniejszymi jej nosicielami są lisy, jednak choroba może przenieść się także na zwierzęta domowe. Najskuteczniejszą formą walki z nią są szczepienia.

Większość ognisk choroby wykryto w powiatach przygranicznych z Ukrainą, więc istnieje podejrzenie że to właśnie stamtąd wędrują zarażone zwierzęta.

– Ze względu na działania wojenne zaprzestano tam szczepień, a to właśnie one są najlepszą metodą zapobiegania wścieklizny. Przypadków w Ukrainie w trakcie trzech ostatnich kwartałów było 836, więc widać, że ta liczba niestety wzrasta – mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.

W Polsce w tym roku przeprowadzono już trzy akcje szczepienia lisów. Pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej rozkładali specjalne blistry ze szczepionką przeciw wściekliźnie.

– Zwierzęta oraz choroby nie znają granic i dzięki temu swobodnie wędrują na nasze tereny. Fakt, że my szczepimy lisy oraz prowadzimy intensywne akcje powoduje, że my mamy sytuację tutaj opanowaną, bo gdyby tych szczepień nie było, na pewno to wszystko wyglądałoby u nas jeszcze gorzej – podkreśliła dr n. wet. Monika Michałowska.