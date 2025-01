Pustki w banku krwi. Kończą się zapasy trzech grup

Krew nie ma sztucznego zamiennika i nie da się jej wyprodukować w laboratorium. Można ją uzyskać jedynie dzięki honorowym dawcom. Obecnie w banku krwi są najmniejsze zapasy grup A, B i 0 RhD -.

Zaś RCKiK apeluje, aby do 22 stycznia wstrzymać się z oddawaniem grupy AB RhD + z uwagi na dużą ilość zapasów.

- Zachęcamy do oddawania osocza lub płytek metodą aferezy automatycznej. Osocze pobieramy w siedzibie RCKiK, Τerenowym Οddziale Biała Podlaska, TO Chełm, TO Kraśnik, TO Lubartów, TO Puławy, TO Tomaszów Lubelski, TO Włodawa oraz TO Zamość, natomiast płytki w siedzibie RCKIK oraz TO Zamość – czytamy w komunikacie na stronie centrum.

Krew można również oddać podczas terenowych akcji poboru krwi, które nieustannie są organizowane w naszym regionie.

Najbliższe akcje terenowego poboru krwi:

• 21.01: MIRCZE, ul. Kryłowska 18, Gminny Ośrodek Kultury. Godziny rejestracji: 08:30 - 12:30

• 22.01: RADZYŃ PODLASKI, ul. Warszawska 98, parking przy PGE. Godziny rejestracji: 08:30 - 12:00

• 25.01: KOCK, ul. Przechodnia 11, Szkoła Podstawowa. Godziny rejestracji: 08:30 - 12:00

• 25.01: RYKI, , Festyn Karate, parking dworca PKS. Godziny rejestracji: 10:00 - 14:00

• 26.01: ŚWIDNIK, Aleja Lotników Polskich 24, Kino LOT – WOŚP. Godziny rejestracji: 09:00 - 14:00

• 26.01: WOJCIECHÓW, Wojciechów 107, Remiza OSP. Godziny rejestracji: 09:00 - 13:00

• 26.01: PUŁAWY, ul. Wojska Polskiego 7, Hala ZST. Godziny rejestracji: 09:00 - 13:00

• 26.01: LUBARTÓW, ul. Cicha 14, Oddział Terenowy RCKiK. Godziny rejestracji: 09:00 - 13:00

• 26.01: WŁODAWA, ul. Piłsudskiego 66, Oddział Terenowy RCKiK. Godziny rejestracji: 09:00 - 13:00

• 26.01: ŁUKÓW, ul. Staropijarska 3, Oddział Terenowy RCKiK. Godziny rejestracji: 10:00 - 14:00

• 26.01: BOGUCIN, Bogucin 64, Szkoła Podstawowa. Godziny rejestracji: 10:00 - 14:00

Jak się przygotować i co jeść przed donacją?