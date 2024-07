Co z Lubelszczyzny działa jak magnes na turystów? Przed nami kolejna edycja konkursu na produkt turystyczny

Już po raz dwudziesty pierwszy Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna wybierze najlepszy produkt turystyczny w województwie. Ruszyły zgłoszenia do konkursu.

– W konkursie mamy na celu pokazanie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich, przyjaznych dla turystów miejsc w województwie lubelskim – wskazuje Marcin Kania, prezes LROT. – Oprócz tego chcemy pokazać, że mamy niesamowite produkty na Lubelszczyźnie, by pokazały się na arenie ogólnopolskiej, a także by zadziałały one na turystę zagranicznego – dodaje.

Do konkursu mogą zgłosić się podmioty zarządzające „produktem turystycznym” – to mogą być prywatni przedsiębiorcy tworzący np. imprezy okolicznościowe, właściciele turystyk. Do konkursu można zgłosić się przez aplikację online dostępną na stronie internetowej.

Zgłoszenia przyjmowane są w 5 kategoriach:

Produkt turystyczny – Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.

Produkt turystyczny – Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.

Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mających z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.

Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.

Produkt turystyczny – Miejsce – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Termin zgłaszania produktów upływa 6 września 2024 roku. Od 9 do 20 września internauci będą mogli wybrać najciekawsze wg nich produkty i zagłosować w ogłoszonym na Facebooku LROT głosowaniu. Laureatów poznamy w październiku.

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają rekomendacje Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej 2024”, organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają także nagrody i będą promowani przez LROT.

– Przede wszystkim są to wydarzenia, ale to także szlaki i miejsca, które okazały się wyjątkowe w skali całej Polski – tłumaczy Dorota Lachowska, dyrektorka biura zarządu LROT.

Do tej pory Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej na Lubelszczyźnie pochwalić się może 14 wydarzeń i miejsc:

2004 –Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

2004 – Centralny Szlak Rowerowy Roztocza

2005– Zamojskie Lato Teatralne w Zamościu

2006 – Chełmskie Podziemia Kredowe w Chełmie

2009 – Jarmark Jagielloński w Lublinie

2010 – Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji w Wojciechowie

2012 – Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

2013 – Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym

2014 – Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

2015 – Magiczne Ogrody w Janowcu

2016 – Noc Kultury w Lublinie

2017 – Zamojska Twierdza Atrakcji w Zamościu

2022 – Chmielaki Krasnostawskie

2023 – Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie.

Jeden produkt, który otrzymał już certyfikat POT (nie wcześniej niż 3 lata po otrzymaniu certyfikatu), po zgłoszeniu przez LROT będzie mógł starać się o Złoty Certyfikat POT – specjalną nagrodę przyznawaną za unikalny rozwój produktu. Jak na razie, żaden laureat Certyfikatu POT w województwie lubelskim nie otrzymał tego wyróżnienia.

Oprócz tego LROT może zgłosić także jeden produkt turystyczny w kategorii Turystyczne Odkrycie Roku. Tytuł przyznawany produktowi o wyjątkowym potencjale, mało znanemu i istniejącemu na rynku nie dłużej niż dwa lata.

Więcej informacji na temat konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej LROT.