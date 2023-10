Działają już od 105 lat. Wybrali nowe-stare władze

Początki Związku na Lubelszczyźnie sięgają 1915 roku, gdy w Lublinie powstał Obywatelski Komitet Pomocy Inwalidom Wojennym, który razem z Czerwonym Krzyżem przystąpił do organizowania przytułków dla rannych i kontuzjowanych żołnierzy. Podobne organizacji zrzeszające inwalidów powstawały na czterech obszarach Polski: lubelsko-kieleckim, krakowskim, warszawsko-łódzkim i poznańsko-gnieźnieńskim.

Od połowy 1917 r. na terenie Lubelszczyzny zaczęły się zawiązywać w gminach i małych miasteczkach grupy inwalidów wojennych. Doprowadziło to we wrześniu 1918 r. do posiedzenia grupy założycielskiej i wyłonienia Tymczasowej Komisji Organizacyjnej Inwalidów Wojennych.

W 1919 roku (od 12 do 17 kwietnia) w Warszawie odbył się I Ogólnokrajowy Zjazd Inwalidów Polskich podczas którego oficjalnie powołano wspólny Związek Inwalidów Wojennych RP.