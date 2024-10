Dzień Ratownictwa Medycznego: „Jesteście takimi realnymi aniołami”

– To święto to dobry moment, żeby przede wszystkim powiedzieć Państwu, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężką i ważną pracę wykonujecie, jak dużo robicie dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego życia, zdrowia. Naszego i naszych bliskich. Chcemy dziś powiedzieć Wam po prostu: dziękuję – powiedział wojewoda Krzysztof Komorski. – Chcemy Wam podziękować za profesjonalizm, za pracowitość, za oddanie, za takie misyjne podejście do Waszych codziennych obowiązków. Z całego serca dziękuję za Waszą pracę i zaangażowanie – dodał wojewoda lubelski.

Podczas spotkania 10 pracowników lubelskiej Dyspozytorni Medycznej otrzymało Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego

Jolanta Ćwik

Szymon Bondyra

Anna Nowak

Grzegorz Bereza

Beata Chwedoruk

Daniel Wojciechowski

Katarzyna Siemek

Marcin Dąbski

Elżbieta Bojanowska

Jakub Filipiuk

- Każdy z dzieciństwa, z bajek, z filmów, z książek, pamięta kogoś takiego, jak anioły. Wy jesteście takimi realnymi aniołami, którzy może nie mają skrzydeł. Macie samochody i swoje własne nogi, na których jak najszybciej staracie się pomagać ludziom – podkreślił z kolei wicewojewoda Wojciech Wołoch.

W województwie lubelskim niedawno we współpracy z samorządami Konopnicy i Janowa Podlaskiego zostały uruchomione dodatkowe stacje pogotowia.

- To pozwoli skrócić w tych miejscach czas oczekiwania na karetkę, z 40 do 20-25 minut. Państwo wiecie najlepiej, jak w takich krytycznych momentach liczy się każda minuta, a nawet każda sekunda – zakończył wojewoda Krzysztof Komorski.