To była prawdziwa kulinarna bitwa. Dzik zwyciężył z karpiem

Siedemnaście dań, każde wyjątkowe i niepowtarzalne, jeleń z kopytami pasiony wronimi uszami, olejem lnianym polany, gryczaki pod pierzynką, szary kisiel z kaszy gryczanej, żeberka duszone w kapuście, pasztet gęsiareczki z sosnową nutą na zielonej pierzynie, czy kociołek babci Józi- to tylko niektóre z nich.

Największe uznanie komisji konkursowej zdobył udziec z dzika w otoczce z sękacza wytrawnego w towarzystwie pasty z podagrycznika, drugie miejsce zajął karp tyśmieński z kaszą i żurawiną, zaś trzecie miejsce przyznano pulpetom z kaczki otulone kapustą kiszoną w towarzystwie kaszy pęczak.

- Danie jest wyjątkowe, nawiązuje do tradycji naszego regionu. My jednak lubimy eksperymentować, czyli zawarliśmy w nim trochę własnej inwencji. Nasze danie to udziec z dzika w otoczce z sękacza wytrawnego w towarzystwie pasty z podagrycznika. Jesteśmy z Jabłonia nawiązaliśmy, więc do bogactwa przyrodniczego naszego regionu. Dzików mamy naprawdę dużo. Polesie słynie z sękaczy, a zrobienie go to sztuka. Nasz sękacz jest zupełnie inny, zrobiony jest z nowej receptury, naszej koleżanki z koła. Dodatkowo danie podane jest z pastą z podagrycznika, zioło jest bardzo znane w naszym regionie - mówiła Bożena Kusiuk, członkinie KGW w Jabłoniu, zwycięzca eliminacji Bitwa Regionów.