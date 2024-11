Dziury na osiedlowej drodze. Po remoncie gorzej niż przed?

Ulica Zielone Wzgórze to jedna z wielu gminnych dróg na osiedlu domków jednorodzinnych po zachodniej stronie miasta Bełżyce. Na jej utwardzenie za pomocą asfaltu gmina pieniędzy jak dotąd nie znalazła, więc żeby mieszkańcy nie tonęli podczas roztopów w błocie, stosowano tłuczeń.

W tym roku lokalne władze, którym udało się za darmo pozyskać kilka ciężarówek asfaltowego destruktu, postanowiły wysypać go właśnie na Zielonym Wzgórzu. Niestety, według niektórych mieszkańców tej ulicy, po zakończeniu prac, stan nawierzchni wcale się nie poprawił.

– Ulica jest w dużo gorszym stanie, niż przed wysypaniem tego asfaltowego gruzu. Wcześniej te doły można było jakoś ominąć. Moim zdaniem taki stan nawierzchni odpowiedni jest raczej dla dojazdów do pól, niż do domów jednorodzinnych. Tutaj pilnie potrzebna jest równiarka i ponowne zagęszczenie – krytykuje sposób naprawy drogi były radny sołecki, Piotr Jędrej, który zanim powiadomił nas o tym problemie, zwrócił się z pismem do Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

Za inwestycję w bełżyckim Ratuszu odpowiada zastępca burmistrza, Tomasz Zielonka.

– Jest mi naprawdę przykro, bo nikt z mieszkańców mnie o ten remont nie prosił. Sam pozyskałem ten destrukt i zarządziłem naprawę ulicy, a dzisiaj spotykam się z krytyką - przyznaje nasz rozmówca. – Jesteśmy nową władzą i zapewniam, że chcemy wyprowadzić ludzi z błota, wykonać naprawy dróg wszędzie, gdzie to możliwe. Ale musimy brać pod uwagę możliwości finansowe gminy, a ta jest zadłużona, mamy 35 mln zł długu.

Zastępca burmistrza zapewnił nas jednocześnie, że o ulicy Zielone Wzgórze nie zapomni. – Jeśli wiosną przyszłego roku uda nam się pozyskać kolejną ciężarówkę materiału, wyślemy ją właśnie tam. Myślę, że w kwietniu naprawa zostanie ukończona, zasypiemy te dziury – zapowiada Tomasz Zielonka.

Na docelową przebudowę, położenie asfaltu, mieszkańcy blisko 500-metrowego odcinka szutrowej drogi muszą zaczekać dłużej. Gmina na razie nie posiada nawet stosownej dokumentacji. Niewykluczone jednak, że środki na projekt znajdą się w nowym budżecie, o ile za ich przeznaczeniem opowiedzą się radni. W przyszłym roku drogowym priorytetem w Bełżycach będą inne odcinki - ulica Wojska Polskiego oraz droga prowadząca w stronę Niedrzwicy.