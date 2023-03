Wraca wyjątkowa akcja hospicjum dla dzieci. Już udało się zebrać ponad 1 mln zł.

To 13. edycja akcji zainicjowanej przed laty przez Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia. Organizatorzy przyznają jednak, że zainteresowanie ze strony innych szkół jest mniejsze, niż przed pandemiczną przerwą.

- W ostatniej edycji uczestniczyło 150 szkół. Na te chwilę mamy mały odzew. Akcja trwa od półtora tygodnia i do tej pory zgłosiło się tylko 60 placówek – przyznaje Agata Łaguna z LO im. Kazimierza Wielkiego.

Stąd apel o włączanie się do przedsięwzięcia ze strony wojewody lubelskiego i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

- Wartość tego przedsięwzięcia trudno przecenić – przyznaje lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk. I zachęca wszystkie szkoły to angażowania się w akcję. – To coś bezcennego w pracy wychowawczej. To przestrzeń, gdzie można kształtować postawę empatii, ale też oswajać z chorobą

- To dla nas bardzo wymierna pomoc. Przez 12 lat zebraliśmy 1 mln 146 tys. zł. Jak na zbiórkę organizowaną przez dzieci dla dzieci, jest to niewyobrażalna kwota. Wszystko przeznaczamy na konkretne cele: zakup, wymianę i naprawę sprzętu, leki, środki opatrunkowe czy pomoc socjalną. Nagle się okazuje, że te ok. 100 tys. zł rocznie dają nam możliwość rzeczywistego podniesienia jakości życia pacjentów, którym służymy – mówi prezes Hospicjum im. Małego Księcia o. Filip Buczyński. I dodaje, że akcja ma też drugi, równie ważny wymiar. – Dzieci, które uczestniczyły w tej akcji 10-12 lat temu, są teraz naszymi wolontariuszami.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie darserca-rejestracja.pl. Puszki na datki o plakaty promujące akcję można odbierać w siedzibie Liceum im. Kazimierza Wielkiego przy Al. Racławickich 17 w Lublinie. Zbiórka potrwa do 12 maja.