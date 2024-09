Już nie używasz? Możesz wrzucić do żółtego kontenera i pomóc

Bractwo postawiło kontenery w 113 lokalizacjach w województwie lubelskim. Ci, którzy robią porządki w szafie, mogą szybko pozbyć się swoich niepotrzebnych rzeczy i dodatkowo wspomóc działalność Brata Alberta. W kontenerze można zostawić odzież, zabawki oraz pościel, torebki, buty czy inne tekstylia.

- Mieliśmy wcześniej duży kłopot, ponieważ bardzo dużo ludzi przywoziło do nas odzież, a o ile żywność jest czymś stale potrzebnym, to jednak jedna osoba potrzebuje tylko np. jednej czy dwóch kurtek, zwłaszcza, gdy jest to osoba bezdomna, która nie ma szafy. Zmagaliśmy się z nadwyżką ubrań, więc akcja z kontenerami rozwiązała problem. Artykuły w zależności od tego, w jakim są stanie trafiają do osób potrzebujących albo są przekazywane do firmy, która przeznacza je np. na czyściwo. Natomiast do nas trafiają środki pieniężne za dochód pozyskany z tych produktów - informuje Małgorzata Krauze-Hałas, specjalista ds. komunikacji z Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.

Dzięki temu, bractwo może kupić konkretne rzeczy, które odpowiadają na konkretne potrzeby np. leki, wyposażenie do pokoju czy dofinansowanie do zakupu opału na zimę. Zawsze jest to pomoc rzeczowa, a nie finansowa.

- Dochód z pozyskanej odzieży przeznaczamy również m.in. na działanie kuchni oraz fundusz samochodowy, ponieważ przymierzamy się do zakupu auta dostawczego. Myślę, że niebawem zrealizujemy ten zakup. Wszelkie dodatkowe środki, których nie przekazywaliśmy na funkcjonowanie kuchni, zostały rozdysponowane na dodatkowe wydatki w zależności od aktualnych potrzeb np. rachunki za ogrzewanie – podkreśla Krauze-Hałas.

Akcja jest prowadzona we współpracy z fundacją „Wspierajmy lokalnie”. Co miesiąc, na stronie „Alberta” publikowane są raporty o dochodzie ze zbiórki oraz celu, na który zostały przeznaczone pieniądze. Przykładowo, w czerwcu dochód wyniósł 4435 zł i zasilił fundusz samochodowy. Z kolei w lipcu udało się zebrać 4260 zł, co pozwoli na przygotowywanie posiłków w Kuchni Brata Alberta. Żółte kontenery, oznaczone logiem bractwa znajdują się w 113 lokalizacjach w regionie. Poniżej lista: