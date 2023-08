– Tak jak przed czterema laty stajemy przed Państwem jako zjednoczona, lewicowa drużyna kandydatek i kandydatów – mówiła podczas sobotniej prezentacji kandydatów Magdalena Długosz, liderka lubelskich struktur partii Razem, która do wyborów wystartuje z 2 miejsca na liście. - Chcemy zawalczyć o lepszą Polskę, o prawdziwe bezpieczeństwo. O to, żeby kobiety nie bały się rodzić dzieci jeśli tego chcą. O to, żebyśmy mieli wszyscy i wszystkie dostęp do dobrej opieki społecznej i dobrej opieki zdrowotnej, abyśmy mieli dobre warunki pracy, by prawo pracy było przestrzegane. Abyśmy wszyscy czuli się w Polsce, jak w domu – dodała Długosz.

– Te nadchodzące wybory są bardzo ważne dla Polski i nie chodzi tu tylko, że będzie to plebiscyt pomiędzy wartościami europejskimi reprezentowanymi przez opozycję, a antyeuropejskością reprezentowaną przez PiS i Konfederację – podkreślił Robert Lachowski z Wiosny. - My zdecydowanie stawiamy się w kręgu wartości europejskich takich jak praworządność i prawa człowieka. Ale to też będzie wybór jaka będzie Polska po PiS-ie. Jako lewica uważamy że Polki i Polacy, najciężej pracujący naród w Europie zasługuje na europejskie standardy życia, dobrą opiekę zdrowotną i godne płace – dodał Lachowski, który znalazł się na 3 pozycji na liście Lewicy.