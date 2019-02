Lubelskie: Budowa S12 od Piask do granicy z Ukrainą. Najpierw koncepcja programowa

GDDKiA podaje, że wpłynęło jedenaście ofert a większość z nich dotyczyła obu części przetargu. Opracowanie koncepcji programowej podzielono na dwie części obejmujące trzy odcinki realizacyjne. Część 1: od końca obwodnicy Piask do węzła Dorohucza (długość ok. 12,9 km) oraz pomiędzy węzłami Dorohucza i Chełm Zachód (ok. 21,7 km). Część 2 to odcinek od w. Chełm Wschód do Dorohuska (ok. 23 km).

Firma TPF opracowanie dokumentacji dla cz. 1 wycenił na ponad 5,5 mln zł a w cz. 2 na ponad 4,1 mln zł. Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru to umowa zostanie podpisana jeszcze w lutym.

Zadaniem wykonawców koncepcji programowej będzie: wykonanie analizy i prognoz ruchu, opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla celów projektowania dróg, a także opracowań geologiczno–inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych i hydrologiczno-hydraulicznych. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Wykonawcy będą mieć na to 23 miesiące od podpisania umowy, a wyniki ich pracy posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj.