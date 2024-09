Lubelskie się zazieleni

Jeszcze w czerwcu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informował o zasadzeniu 550 drzew na jubileusz powstania województwa. Teraz już wiemy, że tych drzew nie będzie 550, a 690. Nowe nasadzenia pojawią się w Krasnymstawie, Kraśniku, Świdniku, Lubartowie, Lublinie oraz Włodawie. Oprócz samych nasadzeń będą organizowane akcje edukacyjne dla lokalnych społeczności. Koszt projektu to 130 tys. zł.

– Tyle się mówi o suszy, o zbyt małej liczbie drzew w miastach i wszechobecnej betonozie. Dlatego województwo lubelskie wychodzi temu problemowi naprzeciw i posadzimy kilkaset nowych drzew w miastach powyżej 8 tys. mieszańców. Jestem pod wrażeniem zaangażowania w akcję, która w zamyśle miała nawiązywać do 550-lecia województwa lubelskiego, a dzięki gospodarności i zaangażowaniu liczba drzew, które zostaną zasadzone, wzrośnie do 690 sztuk. W dodatku całej tej akcji będą towarzyszyły działania edukacyjne dla różnych grup – przedszkolaków, uczniów i seniorów. Jest to zadanie niezwykle potrzebne w naszym regionie – mówił Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego.

We wtorek (10 września) w UMWL zostały podpisane umowy z wykonawcami zleconego zadania. Są to fundacje działające na terenie Lubelszczyzny.

W Kraśniku akcją zasadzeń zajmie się Fundacja Odzyskaj Środowisko. Posadzonych zostanie 200 drzew na terenie w okolicach zalewu przy ul. Nadstawnej. Będą to klony, morwy oraz lipy.

– Dobrem drzew zajmowali się dendrolodzy i specjaliści, którzy wiedzą jakie gatunki można zasadzić na danym terenie. Mieszkańcy Kraśnika oraz Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe będą dbać o to by te drzewa się przyjęły i rosły zdrowo – mówi burmistrz Kraśnika, Krzysztof Staruch. – 300 drzew to na pewno zauważalna ilość, jednak w skali miasta już wygląda to inaczej. Na pewno będziemy co roku sukcesywnie kupować kolejne sadzonki aby uzupełniać kraśnicki drzewostan.