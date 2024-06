Marszałek i zarząd województwa z wotum zaufania i absolutorium

W sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi województwa lubelskiego 21 radnych (wszyscy Prawo i Sprawiedliwość) zagłosowało „za”, 5 było „przeciw”, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Za udzieleniem absolutorium 21 radnych było „za”, 4 „przeciw”, 6 wstrzymało się od głosu.

– Chcę serdecznie podziękować za kolejny rok i za to, że zależy państwu, żeby było jeszcze lepiej. Wsłuchiwałem się z uwagą we wszystkie krytyczne słowa, które stanowią dla mnie mobilizację do dalszej bardziej wytężonej pracy dla województwa lubelskiego i jego mieszkańców – powiedział chwilę po ogłoszeniu wyników głosowania Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Rok 2023 województwo lubelskie zamknęło dodatnim wynikiem finansowym - 194 mln zł. Ustalony plan dochodów w ramach budżetu 1 miliard 600 milionów zł, został zrealizowany w kwocie 1 miliard 604 miliony zł (tj. ponad 102 proc.), a wysokość poniesionych wydatków wyniosła ogółem 1 miliard 411 milionów zł, co stanowi 88 proc. planu).

Podział dochodów według źródeł pochodzenia:

dochody własne – 710,0 mln zł,

mln zł, subwencje – 644,2 mln zł,

mln zł, dochody z budżetu Unii Europejskiej – 124,4 mln zł,

mln zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 113,2 mln zł.

Na uwagę zasługuje również zmniejszenie zadłużenia województwa o 183,6 mln. Na koniec 2023 roku wysokość zadłużenia województwa w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 20,8% (z kolei w roku 2018 ten wskaźnik sięgał 83%).