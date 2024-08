Maturzyści w całej Polsce mają drugą szansę. Ilu do poprawki w Lubelskiem?

We wtorek (20 sierpnia) o godzinie 9 maturzyści w całej Polsce ponownie przystąpili do egzaminów maturalnych w formie pisemnej. W środę (21 sierpnia) chętni będą mieli kolejną szansę, aby zdać egzaminy ustne. Prawo do poprawki otrzymali ci absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w sesji głównej lub poprawkowej nie zaliczyli tylko jednego z trzech przedmiotów obowiązkowych w formie pisemnej lub ustnej.

- Absolwenci, którzy mieli prawo do egzaminu poprawkowego, do 16 lipca składali do dyrektora macierzystej szkoły lub OKE stosowną deklarację przystąpienia do egzaminu - mówi Jolanta Misiak, dyrektor wydziału Pragmatyki Zawodowej i Strategii Edukacyjnej lubelskiego Kuratorium Oświaty

W naszym województwie w tym roku do poprawy matury przystąpiło łącznie 2063 absolwentów. Najwięcej, bo aż 1366 z nich poprawiało egzamin pisemny z matematyki. Egzamin pisemny z języka angielskiego poprawiały 343 osoby. W egzaminie poprawkowym z języka polskiego w formie pisemnej wzięło udział natomiast 287 osób.

Pozostałe języki obce w formie pisemnej poprawiało łącznie 38 maturzystów. Ponownie do egzaminu ustnego z języka angielskiego przystąpiło 27 abiturientów, zaś język polski zdawały po raz drugi tylko dwie osoby.

Informacje o wynikach egzaminów w terminie poprawkowym zdający otrzymają 10 września.