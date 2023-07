Odznaczenia i awanse. Obchody Wojewódzkiego Święta Policji (zdjęcia)

- Bardzo mi milo stać tutaj przed wami w 104. rocznicę powstania polskiej policji. Służba w Policji jest zmienna jak dzisiejsza pogoda, raz pada deszcz, innym razem świeci słońce, tak mamy tez w naszych działaniach. Ostatnie lata były zmienne, jak nasza służba. Najpierw była pandemia, gdzie wykonywaliśmy całkiem inne zadania wynikające z ustawy, dostosowaliśmy się jednak do tego i wykonaliśmy zadanie. Później sytuacja kryzysowa na granicy białoruskiej, również tam byliśmy wspierając straż graniczną i wojsko. Napaść na Ukrainę 24 lutego 2022 roku i napływ uchodźców na naszej granicy, tam też stanęliśmy by pomagać ludziom, naszym przyjaciołom z Ukrainy. Wszystko to pokazuje, jak duży obszar działań ma policja. Doceniam odwagę, jaką wykazujecie mimo świadomości licznych zagrożeń. Swoja postawą udowadniacie, że nasz zawód wymaga niezłomnego charakteru, oddania drugiemu człowiekowi i ogromnej wrażliwości ma ludzką krzywdę - mówił podczas uroczystego apelu komendant wojewódzki policji, nadinsp. Artur Bielecki.

Szef lubelskiego garnizonu podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za pracę i oddanie. Złożył też gratulacje odznaczonym i tym, którzy otrzymali awanse, jak również ich rodzinom.

Podczas uroczystości funkcjonariusze lubelskiego garnizonu otrzymali odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie.

- To ważne wydarzenie dla mnie, zostaliśmy docenieni za ciężką służbę i oddanie. W pracy jesteśmy nawet, gdy nie nosimy munduru. To nie jest mój pierwszy awans i mam nadzieję, że nie ostatni - mówi kom. Anna Podgórska.

- Awans to podsumowanie lat pracy w policji, poświęcenia, lat wyrzeczeń zwłaszcza tych prywatnych. Jednocześnie podsumowanie tego co się zrobiło dla społeczności. Praca w policji to ciągła służba, ciągle nas nie ma, a jak jesteśmy to również mamy obowiązki, dlatego naszym rodzinom należą się podziękowania - dodaje st. insp. Zbigniew Oleszczuk odbierający podczas uroczystości awans.

Złotą odznaką Zasłużony Policjant zostało odznaczanych dwóch funkcjonariuszy, srebrną otrzymało 12 mundurowych, a brązową odznakę nadano 47 policjantom.

Po zakończeniu części oficjalnej święto przeniosło się na kazimierski Mały rynek, gdzie odbył się piknik policyjny. Zwiedzający mogli zobaczyć wyposażenie i sprzęt wykorzystywany do codziennej służby, radiowozy, uzbrojenie policyjnych kontrterrorystów czy zapoznać się z narzędziami z laboratorium kryminalistycznego. Było też miasteczko drogowe a czas umilały maskotki lubelskiego garnizonu.