PKP CARGO zwalnia setki pracowników

W minioną środę, 3 lipca, zarząd podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych przez zakłady i centralę PKP CARGO S.A. Zarząd zamierza zwolnić 547 pracowników z 1472-osobowej załogi Wschodniego Zakładu (dokładne dane dotyczące struktury zwolnień znajdziecie pod tekstem w skanie pisma zarządu do związków zawodowych).

- Z niedowierzaniem przyjęliśmy zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnienia grupowego. Pracodawca wskazał konieczność zwolnienia ponad 37 proc. załogi, pomimo że w pismach zarząd wskazywał, że zwolnienia grupowe będą obejmować do 30 proc. zatrudnionych. We wskazanych grupach znajdują się stanowiska administracyjne, które mają być zredukowane o 60 proc. aktualnego zatrudnienia. Udział stanowisk operacyjnych tzn. bezpośrednio związanych z przygotowaniem i prowadzeniem pociągów w planowanych do zwolnienia grupach wynosi ponad 73 proc. – wymienia Maciej Gamla, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki w Lublinie jest jednym z najlepszych zakładów w spółce. Położenie Zakładu (woj. lubelskie, świętokrzyskie, w części mazowieckie i podkarpackie), potencjał i różnorodność przewożonych grup towarów pozwalają na osiąganie bardzo dobrych wyników eksploatacyjnych. Zatrudnienie jest optymalne do wykonywanej pracy przewozowej. Wskaźniki zatrudnienia do przewożonej masy czy przychodu zawsze znacząco odbiegały pozytywnie od wskaźników innych zakładów spółki.

– Tak dużą liczba osób typowanych do zwolnień odbieram jako dobre „podziękowanie” za najlepiej wykonywaną prace przewozową w całej spółce, gdyż wielokrotnie wskazywaliśmy prezesowi p.o. Marcinowi Wojewódce, że praca przewozowa we Wschodnim Zakładzie Spółki w Lublinie za 6 m-cy tego roku w stosunku do 6 m-cy roku ubiegłego wzrosła o ponad 5,5-proc. - dodaje Maciej Gamla.

Przewodniczący poinformował nas, że Wschodni Zakład zakontraktował poziom 100 proc. założonego Planu Działalności Gospodarczej na 2024 r.

- Wysyłanie pracowników na nieświadczenia pracy do 30 proc. załogi zakłóci prace przewozową i spowoduje zagrożenie realizacji obecnie podpisanych kontraktów - przewozu kruszyw, przewozy na granicy. - Na zwolnienia grupowe ma być wysłane ponad 37 proc. załogi, a patrząc na procentową ilość kierowanych osób na zwolnienia z poszczególnych grup zawodowych widać, że brak jest jakichkolwiek kryteriów dotyczących wykonywanej pracy przewozowej na zakładach. To jest jakieś kuriozum, jakie to są działania naprawcze jeżeli nie ma żadnego programu naprawczego, a restrukturyzacja dotyczy tylko i wyłącznie pracowników – dodaje Maciej Gamla.

Według związkowca takie postępowanie zarządu spółki jasno wskazuje, że nie chodzi tu o żadne działania naprawcze, lecz na działania zmierzające do „położenia” zaplanowanej i nałożonej pracy przewozowej w PKP Cargo Wschodnim Zakładzie Spółki w Lublinie. – Takie działania mogą wyeliminować spółkę z rynku przewozów towarowych w Polsce i oddanie tego ogromnego potencjału w ręce przewoźników zza naszych bliskich granic, zarówno wschodniej jak i zachodniej – kończy Maciej Gamla.

PKP CARGO S.A. jest największym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej operatorem logistycznym. Posiada aktualnie siedem zakładów i blisko dwadzieścia spółek zależnych. Zatrudnia ponad 20 tysięcy pracowników w Grupie PKP CARGO, a w samej Spółce blisko 14 tysięcy pracowników.

- Do końca ubiegłego roku, pomijając krótki okres epidemii koronawirusa i związane z tym przerwane łańcuchy dostaw, spółka przynosiła zyski. O tym, że przewóz towarów koleją jest bardzo opłacalny świadczy liczba udzielonych koncesji dla prywatnych przewoźników. Nadmienić należy, że taką koncesję w ostatnich dniach otrzymał także przewoźnik ukraiński – mówi Maciej Gamla, przewodniczący NSZZ „Solidarność” 80 PKP Cargo Wschodni Zakład spółki, największej organizacji związkowej w tym zakładzie. - Zastanawia zatem obecna sytuacja w spółce i działania obecnego zarządu. W ubiegłym tygodniu zarząd wystąpił do sądu o zastosowanie sanacji. Wniosek o sanację został złożony 27. czerwca br., a 1. lipca został już wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy - dodaje związkowiec.