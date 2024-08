Pilnie potrzebna krew. Zwłaszcza ta jedna, najcenniejsza grupa

Obecnie najbardziej potrzebne są dwie grupy: A RhD + i 0 RhD +. Ta druga jest szczególnie ważna, ponieważ jest to uniwersalna grupa, która może uratować życie niemalże każdej osobie na świecie. RCKiK apeluje o oddawanie zarówno krwi, jak i jej składników.

Chętni do podzielenia się cennym płynem, mają do wyboru kilka lokalizacji. Główna siedziba mieści się przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie. Oprócz tego, dawcy mogą zgłaszać się do oddziałów terenowych w Zamościu, Kraśniku, Białej Podlaskiej, Lubartowie, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim, Łukowie, Puławach lub we Włodawie.

Ci, którzy nie mogą dotrzeć do siedziby głównej lub oddziału terenowego, mogą oddać krew podczas akcji terenowych, które nieustannie są organizowane w różnych miejscach w regionie.

Harmonogram:

29.08: PUŁAWY, Zakłady Azotowe Puławy S.A. (al. Tysiąclecia P.P. 13). Rejestracja w godz. 8:30 - 13

30.08: PONIATOWA, pod Centrum Kultury, Promocji i Turystyki (ul. Fabryczna 1). Rejestracja w godz. 8:30 - 12:30

1.09: CHEŁM, Terenowy Oddział RCKiK (ul. Szpitalna 53). Rejestracja w godz. 8- 11

1.09: MILANÓW, Urząd Gminy (ul. Kościelna 11a). Rejestracja w godz. 9- 13

1.09: KIJANY, przy kościele św. Anny (Kijany 3). Rejestracja w godz. 9 - 13

1.09: ŁUKÓW, Zalew Zimna Woda. Rejestracja w godz. 10 – 14