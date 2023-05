Ranking najbardziej tolerancyjnych szkół. Pierwszy raz w czołówce szkoła spoza Lublina

Zestawienie powstało na podstawie anonimowych ankiet, w których uczniowie odpowiadali na ok. 20 pytań dotyczących m.in. zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa czy potencjalnej dyskryminacji.

- To jest ranking, w którym nie chcemy się ścigać. Chcemy być pierwsi, ale chcemy, żeby na tym pierwszym miejscu byłą z nami wszystkie szkoły w województwie lubelskim i w Polsce. Ważne jest dla nas, żeby każda osoba ucząca się czuła się w szkole bezpiecznie, pewnie i czuła się wspierana przez grono pedagogiczne – mówi Jolanta Prochowicz, nauczycielka z Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski, które po raz kolejny okazało się najbardziej tolerancyjną szkołą w regionie.

Drugie miejsce zajął Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, a trzecie – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej.

Tuż za podium uplasowały się: II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida. W czołowej dziesiątce znalazły się prawie same szkoły z Lublina. Prawie, bo na dziewiątej pozycji sklasyfikowano II LO im. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie.

- To jest bardzo ważny sygnał. Ocenione zostały także szkoły w jeszcze mniejszych miejscowościach, jak na przykład Kraśnik. Dążymy do tego, żeby w rankingu były aktywne nie tylko największe ośrodki, ponieważ osoby uczniowskie wybierają swoje szkoły między innymi na podstawie lokalizacji – mówi Martyna Kozdra, koordynatorka merytoryczna rankingu. I dodaje: - Nikt nie będzie jeździł do liceum, które jest oddalone o 100 kilometrów od domu. Bardzo istotne jest dla nas to, by młode osoby, również te z bardzo małych miejscowości, mogły znaleźć jak najbezpieczniejszą szkołę w swojej okolicy.