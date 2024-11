Rozstrzygnięcie Konkursów „Z Rybką za Pan Brat” i „Złap Rybkę”

Konkursy były przeznaczone dla dzieci w wieku 7-15 lat z województwa lubelskiego, zachęcają uczestników do poznawania naturalnego środowiska ryb w stawach, jeziorach, rzekach i innych akwenach wodnych. Uczestnicy mieli również okazję zaprezentować swoje pasje związane z wędkarstwem oraz dzielić się przygodami i obserwacjami związanymi z tym tematem.

W tegorocznej edycji konkursu „Z Rybką za Pan Brat” wzięło udział 57 prac, a w „Złap Rybkę” – 41. Na przestrzeni lat wpłynęło łącznie 320 prac, które zachwyciły różnorodnością technik. Dzieci w tegorocznych pracach wykorzystywały wycinankę, tworzyły książeczki, rysunki i prace plastyczne z użyciem kredek, pasteli, farb plakatowych, plasteliny i modeliny. Wiele z prac zawierało opisy pasji wędkarskich, obserwacji ryb oraz ciekawostek związanych z ich życiem.

Jury miało trudne zadanie, oceniając prace pod kątem kreatywności i edukacyjnej wartości. Laureaci pierwszego miejsca otrzymali nagrody rzeczowe o wartości do 500 zł, za drugie miejsce przyznano nagrody do 400 zł, a za trzecie – do 300 zł. Dodatkowo jury wyróżniło 15 uczestników, którzy otrzymali nagrody o wartości do 150 zł.

Gala była wspaniałą okazją do świętowania osiągnięć młodych artystów i promowania ich talentów. Jak podkreślaja organizatorzy wysoki poziom konkursów, duże zaangażowanie, pomysłowość i ponadprzeciętną pracowitość uczestników spowodowała, że Komisja Konkursowa postanowiła, nagrodzić wszystkie dzieci biorące udział w obu konkursach „Z rybką za Pan Brat” oraz „Złap rybkę”, również Ci, którzy nie znajdują się na liście nagrodzonych i wyróżnionych.

Laureaci Konkursu „Z rybką za Pan Brat”:

Zofia Chwedorowicz

Lidia Cichocka

Oliwier Błaszczyk

Wyróżnienia:

Emilia Maria Szymańska

Zofia Błonka

Wojciech Antosiewicz

Lena Misiarz

Karolina Laskowska

Pola Drozdowska

Antoni Michalski

Maciej Wolanin

Michał Rabejko

Antoni Jakubas

Maja Zarek

Adrianna Nieściur

Kacper Szmidt

Fabio Stelmaszek

Jakub Ilczuk

Laureaci Konkursu „Złap rybkę”:

Maja Goluch

Lidia Widz

Izabela Radczak

Wyróżnienia:

Cyprian Łuszczyński

Wiktoria Kozub

Daniel Wnorowski

Ewa Lis

Antoni Wójcik

Aniela Zielińska

Franciszek Wach

Maciej Laskowski

Hanna Korneluk

Antoni Jakubas

Mikołaj Pawelec

Jan Głowacki

Zofia Żabińska

Maciej Dorosz

Hubert Piwowarski