Rusza przyjmowanie wniosków w programie 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Ci, którzy dziś je pobierają będą otrzymywać pieniadze tylko do maja. Żeby przedłużyć okres wypłaty trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek. Mozna to zrobić tylko drogą elektroniczną.

– Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (można ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store – red.), portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – informuje Maciej Raszewski, z lubelskiego oddziału ZUS.

Ważne jest tu też zachowanie terminów. Osobom, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w maju świadczenie wraz z wyrównaniem kwoty od czerwca wypłacone będzie do 31 lipca 2023 r. Analogicznie wypłacane będą świadczenia za wnioski złozone w czerwcu, lipcu i w sierpniu.

Pieniądze z programu 500+ otrzymują nie tylko obywatele Polski. Świadczenie wychowawcze przysługuje także zamieszkałym w Polsce obywatelom UE/EFTA, oraz pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

– Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną – dodaje Raszewski.