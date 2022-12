Synoptycy ostrzegają: Najmroźniejsza noc tej zimy

Mróz ma skuć całą Polskę. Temperatura na Warmii i Mazurach spadnie do –20 st. C. Akurat ta noc na Lubelszczyźnie nie będzie aż tak mroźna jak w pozostałych rejonach Polski, bo temperatura spadnie do ok. –10 st. C. Mocniejszy mróz będzie w niedzielę. W północnej części województwa temperatura spadnie do –16 st. C.

Nie będzie już natomiast padać śnieg. Ocieplenia można się spodziewać we wtorek. Wtedy słupki termometrów będą wskazywać temperaturę na plusie.

Raport drogowców

W sobotę w przeważającej części województwa sypał śnieg. Ale Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazuje, że wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne.

– Zajeżdżona cienka warstwa śniegu występuje obecnie na drogach wojewódzkich w okolicach: Kodnia, Włodawy, Sosnowicy, Woli Uhruskiej, Hrubieszowa, Wojsławic, Werbkowic, Dołhobyczowa i Tomaszowa Lubelskiego– podaje Kamil Jakubowski z ZDW. Błoto pośniegowe występuje na wielu drogach regionu.

W sobotę na trasach wojewódzkich pracowało 30 sztuk sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.