Ulewa w województwie. Alerty IMGW się sprawdziły. Zamość pod wodą

- Zebrany sztab kryzysowy jeździ, reaguje na podtopienia i ocenia straty. Zalane są piwnice, garaże. Niestety mapy pogodowe pokazują, że opady się nie kończą. Martwię się o nasze przedszkola i szkoły, które pod koniec czerwca ucierpiały - dodał prezydent.

- Mamy nowy rekord! Dotychczasowy rekord dobowych opadów w Zamościu należał do 31.05.1980, kiedy to spadło 89,9 mm wody. Dziś ten rekord został zdecydowanie pobity – na Zamość spadło już 105,5 mm wody. Niestety, to nie koniec opadów, co oznacza, że suma będzie dalej rosnąć - informuje portal meteolu.pl