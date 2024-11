Trwają prace przy konstrukcji budżetu województwa lubelskiego na przyszły rok. Projekt dokumentu liczy sobie 136 stron i roi się od liczb, ale my spróbujemy przybliżyć te najważniejsze. Co cieszy, planowane dochody województwa mają wzrosnąć z tegorocznych 1,84 do równych 2 mld złotych. Planowaną nadwyżkę w kwocie 53 mln zł samorządowcy z ul. Grottgera w Lublinie chcą przeznaczyć głównie na spłatę kredytów.

Drogie drogi

Z tej blisko dwumiliardowej puli, jaką stanowią wszystkie noworoczne wydatki, najwięcej pieniędzy (ponad 707 mln zł) zostanie przeznaczone na inwestycje, z czego 372 mln zł trafi na zadania związanego z transportem i łącznością. Chodzi tutaj głównie o przebudowy, remonty i dokumentację dla dróg wojewódzkich. Ich lista liczy już dwie strony, a niewykluczone, że po poprawkach ze strony radnych wojewódzkich, jeszcze się wydłuży.

W planie na 2025 rok widzimy m.in. budowę sześciokilometrowej obwodnicy Tarnogrodu w ciągu drogi nr 835 (58 mln zł), budowę mostu w Nieliszu w ciągu drogi nr 837 (30 mln zł), rozbudowę drogi nr 828 w Niemcach (24,5 mln zł), budowę blisko dwukilometrowej obwodnicy Opola Lubelskiego w ciągu drogi nr 824 (20 mln zł), przebudowę odcinka drogi nr 830 z Nałęczowa do Płouszowic wraz z nowym chodnikiem (25,6 mln zł), budowę nowego mostu na rzece Wieprz w Dęblinie oraz nowy odcinek prowadzącej do niego drogi nr 801 (10 mln zł), czy też np. 2,8 mln zł na dokumentację dla drugiego etapu obwodnicy Nałęczowa w stronę Karmanowic i Celejowa.

Budowy i remonty

Poza drogami, województwo ma zamiar zadbać również o szereg budynków publicznych przeprowadzając w nich oczekiwane remonty. Przykładowo na remont Domu Aktora przy ul. Radziszewskiego w Lublinie przeznaczono prawie 16 mln zł, a na remont biurowca przy ul. Karłowicza w Lublinie prawie 19 mln zł. Pieniądze znajdą się także na zadania ochrony zdrowia, jak budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii w szpitalu przy ul. Kraśnickiej (18 mln zł), czy remont sali gimnastycznej szpitala neuropsychiatrycznego z ul. Abramowickiej (2,2 mln zł).

Zabytki i służbowe samochody

Osobna pula czeka na zabytki, np. 7 mln zł z Polskiego Ładu trafi na pracy przy kaplicy oraz budynku bramnym zamku w Janowcu. Podobną sumę otrzyma Muzeum Wsi Lubelskiej, a 1,6 mln zł to środki na odnowienie zabytkowych ołtarzy w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. Z innych zadań można wspomnieć o 5 mln zł na dokumentację, w tym koncepcję przestrzenną nowej drogi rowerowej wzdłuż Wisły o nazwie Blue Valley. Trochę ponad 3,2 mln zł zaplanowano na remont Teatru Osterwy, a 750 tys. zł na inwestycje Urzędu Marszałkowskiego, w tym nowe auta do celów służbowych.

Po inwestycjach, drugą największą pozycję stanowi administracja, na którą UMWL ma zamiar wydać prawie 219 mln zł, z czego na utrzymanie urzędu potrzeba ponad 154 mln zł, sejmiku ponad 1,8 mln zł, na promocję trafić ma ponad 20 mln zł, a na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 5,5 mln zł.

Kultura, oświata i urząd pracy

Wśród wydatków bieżących sporo pieniędzy pójdzie także na kulturę i ochronę dziedzictwa (101,5 mln zł), w tym na utrzymanie teatrów prawie 30 mln zł, muzeów blisko 25 mln zł, a prawie 17 mln zł - centrów kultury. Niecałe 79 mln zł to natomiast koszt oświaty i wychowania, z czego niemal połowa trafi na szkoły policealne, a 18 mln zł na wojewódzkie biblioteki pedagogiczne.

W rubrykach dotyczących stałych kosztów, ponad 20 mln zł pochłonie polityka społeczna - zwłaszcza utrzymanie wojewódzkiego urzędu pracy, ponad 16 mln zł to rolnictwo i łowiectwo, blisko 11 mln otrzyma ochrona zdrowia (nie licząc inwestycji), a 8,2 mln zł ma wesprzeć rozwój kultury fizycznej na Lubelszczyźnie. Nieco mniej, bo 6 mln zł otrzymają parki krajobrazowe.

Ostateczny kształt budżetu na 2025 może jeszcze ulec niewielkim korektom. Obecnie pracują nad nim radni sejmiku. W grudniu planowana jest prezentacja budżetu, a także głosowanie nad jego przyjęciem.