Wizyty w telewizji, nauka biznesu i profesor z Kostaryki. VII Liceum kusiło przyszłych uczniów

- Jesteśmy małą i kameralną szkołą z bogata ofertą edukacyjną, która świadomie została zmieniona - mówi Dorota Iwanicka-Przybysz, dyrektorka VII LO. I wyjaśnia: - Stajemy się placówką bardziej humanistyczną, co było podyktowane ukierunkowaniem uczniów na przedmioty humanistyczne. Jednym słowem - wykorzystujemy ich potencjał. Jesteśmy społecznością, w której uczniowie mają bardzo dobry kontakt z nauczycielami. Pedagog dla ucznia ma być przyjacielem, mentorem, kumplem, a czasami starszym bratem, wspierać, rozwijać i rozwiązywać problemy. Tylko taka relacja daje gwarancje, że młody człowiek przyjdzie, otworzy się, posłucha rady i rozwinie skrzydła, co przełoży się na jego sukces. Młodzież jest teraz bardzo obciążona, często ma problemy z nauką, światem współczesnym lub mierzy się z trudnościami w rodzinie. Postrzegamy naszą szkołę jako miejsce wsparcia i na to stawiamy.