Al. Racławickie, stadion żużlowy i nowy dworzec. Na co Lublin wyda pieniądze w 2020 r., a na co zabraknie? [lista inwestycji]

Tegoroczne wpływy do miejskiej kasy były planowane na 6 494 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W przyszłym roku prezydent spodziewa się 7 298 zł, ale prezydent wcale nie jest zadowolony.

– Koszty funkcjonowania wzrosły bardziej niż dochody – tłumaczy Krzysztof Żuk. Podkreśla, że do dochodów wliczają się również „znaczone” pieniądze, które jedynie przepływają przez budżet i nie mogą być wydane na nic innego. Do takich pieniędzy zaliczają się m.in. fundusze na „500 plus”, które siłą rzeczy będą większe, bo świadczenie przysługuje teraz także na pierwsze dziecko. Jak szacuje skarbniczka miasta kwota dochodów mogłaby być większa o 200 zł w przeliczeniu na osobę, gdyby nie zmiany w systemie podatkowym wprowadzone przez państwo. Te dodatkowe 200 zł mogłyby być wydane według uznania władz miasta, np. na inwestycje.

Planowane dochody miasta na rok 2020: 2 478 848 511,00 zł

Planowane na przyszły rok wydatki miastta: 2 536 034 191,91

różnica, czyli deficyt, wyniesie 57 185 681,91 zł

Na koniec przyszłego roku dług miasta ma wynieść 1 628 043 120 zł.

Te inwestycje są w planie

W przyszłym roku ma się rozpocząć przebudowa Al. Racławickich, na którą prezydent chce zarezerwować w budżecie 19,7 mln zł.

– Przetarg będziemy chcieli ogłosić, jeśli nam się uda, w grudniu. Jeśli nie, to na początku przyszłego roku – zapowiada prezydent Żuk. Podkreśla, że prace będą prowadzone według zmienionego projektu, który ma oszczędzić część drzew.

– Otrzymamy niedługo korektę dokumentacji z firmy, która przygotowuje ją w celu zmniejszenia liczby drzew do przesadzenia czy wycinki w związku z przebudową skrzyżowań – dodaje Żuk, obiecując publiczną prezentację zmodyfikowanego projektu.

Na rok 2020 planowane jest też rozpoczęcie budowy nowego dworca autobusowego oraz budowa nowych węzłów przesiadkowych dla komunikacji miejskiej wraz z parkingami, zacząć ma się budowa ul. Wiejskiej, Leszka, Ziemowita i Biskupińskiej oraz odcinka ul. Głowackiego. Rozpoczęta i zakończona ma być budowa drogi dojazdowej do szkoły powstającej przy ul. Berylowej, a miasto planuje też dokupić grunt pod boisko dla tej szkoły (ma być budowane w roku 2021). Na przyszły rok prezydent planuje rozpoczęcie (na kredyt) rozbudowy szkół na Felinie i Sławinie.

W wykazie miejskich inwestycji jest także odbudowa spalonego domu pomocy przy Głowackiego, rozpoczęcie przy ul. Leszczyńskiego budowy nowego biurowca mającego się stać siedzibą Urzędu Miasta, rozbudowa alejek cmentarza na Majdanku, czy dokończenie przebudowy parku Ludowego.

W budżecie zarezerwowane będą też pieniądze na powstającą już dokumentację nowego stadionu żużlowego. Czy przy Al. Zygmuntowskich? – Na razie tak – odpowiada prezydent. – Jak pojawi się możliwość alternatywnej lokalizacji, co powinno być rozstrzygnięte do końca roku, albo na przełomie tego i obecnego, to projekt zostanie przystosowany do nowej lokalizacji. Kluczowa będzie decyzja środowiskowa – stwierdza Żuk. Nie zdradza jednak, jaka „alternatywna lokalizacja” wchodzi w grę, choć wiele wskazuje, że mowa o gruntach będących we władaniu firm podległych rządowi.

Te plany do zamrażarki

Część inwestycji stanęła pod znakiem zapytania. Prezydent wpisuje je na „listę rezerwową”. – Będziemy je realizować, jeśli w trakcie roku uda nam się pozyskać rezerwowe środki, lub jeśli pojawią nam się oszczędności, co będzie dotyczyć budowy tzw. starej Nałkowskich, czy przedłużenia ul. Węglarza – informuje Żuk. Na liście rezerwowej wylądowała także budowa ul. Zorza. Wszystkie te inwestycje kosztowałyby łącznie 100 mln zł. Dopiero w trakcie roku okaże się, czy przebudowana zostanie ul. Raszyńska, bo miasto zamierza się starać o rządowe dofinansowanie do jej gruntownej odnowy.