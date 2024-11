Applebaum, Holland i Tokarczuk. UMCS idzie na całość

Wszystko w ramach jubileuszu 80-lecia istnienia uniwersytetu.

- Zgrać kalendarze pań to już było ekstremalne wyzwanie. Także logistycznie – wszystkim paniom gwarantujemy bowiem powietrzną podróż (…) co umożliwi komfortowy przylot i odlot z Lublina, a na miejscu będą miały nasze doktor honorowe do dyspozycji trzy limuzyny oklejone logo 80-lecia UMCS- mówił we wrześniu w wywiadzie z Gazetą Wyborczą profesor Jan Pomorski, główny pomysłodawca obchodów 80-lecia UMCS.

Uczelnia przekonuje, że „jest pod wrażeniem ogromnego dorobku każdej z wymienionych kobiet, które są znane i cenione nie tylko w kraju, ale i na świecie”.

I rzeczywiście, te głośne nazwiska chyba nikomu nie brzmią obco. Anne Applebaum to pisarka, publicystka i dziennikarka. Absolwentka Yale University i London School of Economics. Studiowała również na Uniwersytecie Oxfordzkim. Prywatnie jest żona Radosława Sikorskiego, szefa MSZ. W 2004 r. otrzymała prestiżową Nagrodę Pulitzera za książkę pt. „Gułag”, a w 2013 r. – Nagrodę Cundill Prize za książkę pt. „Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944–1956”. W 2024 r. zdobyła Nagrodę Pokojową Księgarzy Niemieckich.

Zaś Agnieszka Holland jest wybitną reżyserką filmową i teatralną, scenarzystką filmową. Ugruntowaną pozycję w polskim kinie uzyskała za sprawą filmu historycznego pt. „Gorączka”. Po ukończeniu filmu „Kobieta samotna” (1981) Holland wyemigrowała do Francji, gdzie została po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Następnie realizowała filmy we Francji, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Jej produkcje, m.in. „Gorzkie żniwa” i „Europa, Europa” były nominowane do Oscara. Jako pierwsza kobieta w historii była przewodniczącą Europejskiej Akademii Filmowej. Pełniła tę funkcję w latach 2021–2024. W świecie filmowym uważana jest za jedną z mistrzyń sztuki reżyserskiej.

I wreszcie Olga Tokarczuk, czyli wybitna polska pisarka, eseistka, autorka opowiadań i powieści. Jest laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (2018). Otrzymała Nagrodę Literacką „Nike” za powieści: „Bieguni” (2008) i „Księgi Jakubowe” (2015) oraz Nagrodę Literacką „Nike” Czytelników za: „Prawiek i inne czasy” (1997), „Dom dzienny, dom nocny” (1999), „Grę na wielu bębenkach” (2002), „Biegunów” (2008), „Księgi Jakubowe” (2015). Jest również laureatką wielu innych prestiżowych nagród literackich, np. The Man Booker International Prize i Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego (2023). Autorka w 2020 roku we Wrocławiu podpisała akt założycielski Fundacji Olgi Tokarczuk, która działa do dziś i zajmuje się m.in. wspieraniem i promocją kultury i sztuki polskiej i światowej, a także szeroko rozumianej ochrony praw człowieka, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, swobód obywatelskich, środowiska.