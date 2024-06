Autobusy na wakacje. W życie wchodzi wakacyjny rozkład jazdy

Wakacyjny rozkład jazdy 2024 bazować będzie na tych z lat poprzednich. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, taka procedura wprowadzana jest w innych miastach, Lublin nie jest odosobnionym przypadkiem.

– W dzień powszedni obowiązywał będzie rozkład wakacyjny, czyli lekko zmodyfikowany w stosunku do rozkładu obowiązującego w roku szkolnym, uwzględniający zmniejszony popyt z uwagi na wakacje, urlopy, przerwy w nauce, ale zapewniający dojazd do zakładów pracy i dostosowany do przewidywanych na najbliższy czas potrzeb na komunikację miejską. Rozkład obowiązujący w soboty i dni świąteczne pozostaje bez zmian z uwzględnieniem sezony letniego tj. wzmocnienie obsługi Zalewu Zemborzyckiego. Jednocześnie sytuacja w komunikacji miejskiej jest przez nas stale monitorowana – informuje Monika Fisz z ZTM w Lublinie.