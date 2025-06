Będą kłaść drogę. Ulica na kilka godzin będzie całkowicie zamknięta

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że w poniedziałek (9 czerwca) w godzinach 8.30-18.00 całkowicie dla ruchu zostanie zamknięta ulica Trześniowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Węglarza na długości ok. 600 m w kierunku ul. Paprociowej.

Rzeczniczka ZDiTM Monika Fisz, informuje że w tym czasie wykonawca będzie układać warstwy konstrukcyjne drogi takie jak kruszywo i warstwa wiążąca.

- Apelujemy do mieszkańców bocznych ulic przylegających do zamykanego odcinka ul. Trześniowskiej o wyjazd aut do godz. 8.30 gdyż później nie będzie to możliwe - podkreśla Fisz. - Prosimy także o wybranie alternatywnych tras przejazdu w celu sprawnego poruszania się na czas zamknięcia.