Tragedia w Natalinie. Nie żyje 68-letni rowerzysta potrącony przez motocyklistę

Do wypadku doszło w niedzielę, 1 czerwca, rano. Jak informuje policja, 32-letni kierowca motocykla marki Kawasaki, wykonując manewr wyprzedzania, zderzył się z rowerzystą, który w tym czasie skręcał w lewo.

Obaj kierujący jednośladami doznali obrażeń. Rowerzysta został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, motocyklista z urazem biodra trafił do lecznicy karetką pogotowia.

Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Od rowerzysty została pobrana krew do badań. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.

– Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze, o zwracanie uwagi na innych uczestników ruchu drogowego oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów. Pamiętajmy, że to również od nas samych zależy to, czy bezpiecznie dotrzemy do celu – mówi nadkomisarz Ewa Czyż, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.