Co się udało w kampanii Karola Nawrockiego i co przyniosło konadydatowi zwycięstwo? Dlaczego politycy największej opozycyjnej pratii nie byli w stanie wyjaśnić afer związanych z ich kandydatemm? Co przesądziło o wyniku wyborów?

Na te pytania stara się odpowiedzieć nasz dzisiejszy gość, polityk PiS, Marcin Szewczak.

Rozmawiamy również o tym, jakie zagrożenie dla Zjednoczonej Prawicy stanowi Konfederacja i czy zbliża się moment, kiedy skończy się w Polsce poltyczny duopol.