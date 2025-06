Wybory prezydenckie ruszyły. W Zamościu niektórzy chcieli głosować już po godz. 6

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. By móc zagłosować, potrzebny jest dokument toższamości, dzięki któremu zostaniemy znalezieni w spisie wyborców. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców. Do wyboru mamy dwóch kandydatów. By głos był ważny, przy jednym z nich należy postawić znak X. Nie ma możliwości zagłosowania na dwóch kandydatów lub postawienia przy nazwisku innego znaku. W takim przypadku nasz głos jest nieważny.

Uprawniowych do głosowania w Polsce jest prawie 29 mln osób. Swój głos mogą oddać w jednej z ponad 32 tys. obwodowych komisji wyborczych w kraju i 511 za granicą. Według danych MSZ, do głosowania za granicą między I i II turą wyborów zarejestrowało się dodatkowo ponad 200 tys. osób, co łączenie z pierwszym głosowaniem daje rekordowe ponad 700 tys. osób głosujących poza krajem.

Do czasu zamknięcia lokali wyborczych trwa cisza wyborcza. Podczas niej zakazana jest agitacja, czyli publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.