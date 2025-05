Budowa trasy S17 miejscem sensacyjnych odkryć archeologicznych

Ślady osadnictwa sprzed ponad tysiąca lat

Stanowisko archeologiczne w Wieprzowie Tarnawackim znane jest od 1984 roku, kiedy to w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski zidentyfikowano 21 fragmentów ceramiki z VIII–X wieku. Teraz, w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S17, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została zobowiązana przez urząd konserwatorski do przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

Z 32 arów do 181. Teren badań znacznie się powiększył

Pierwotnie planowano przebadać 32 ary, jednak znaleziska okazały się na tyle rozległe, że badania rozszerzono do 181 arów. Jak tłumaczą badacze, decyzja ta była konieczna, aby zabezpieczyć zabytki archeologiczne, które mogłyby zostać zniszczone podczas robót ziemnych.

Na stanowisku odkryto ślady zabudowy mieszkalnej oraz liczne jamy gospodarcze i dołki posłupowe. Wiele z tych struktur datowanych jest na wczesne średniowiecze (X–XIII w.), ale pojawiły się również znaleziska z epoki brązu, związane z kulturą trzciniecką.

- Dotychczas na stanowisku zadokumentowano i wyeksplorowano ponad 300 obiektów archeologicznych o zróżnicowanej wielkości, przeznaczeniu, charakterze i chronologii. Na szczególną uwagę zasługują tzw. obiekty „wannowate”, o ciemnym, prawie czarnym wypełnisku, zawierającym drobne węgielki drzewne, fragmenty polepy i bardzo dużą ilość ułamków ceramiki naczyniowej datowanej na X-XIII wiek - informuje Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Do tej pory udało się wydobyć ponad 5000 artefaktów, w tym fragmenty ceramiki naczyniowej, wyroby krzemienne oraz metalowe przedmioty codziennego użytku. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze rozwiniętą osadą słowiańską, funkcjonującą przez kilka stuleci. Każdy z odkrytych elementów dostarcza cennych informacji o życiu codziennym jej mieszkańców.

Badania trwają

Wykopaliska na stanowisku Tarnawatka–Tartak będą kontynuowane wzdłuż pasa przyszłej drogi S17. Ich wyniki mają nie tylko wartość naukową, ale również kulturową i społeczną – przypominają, jak bogata i zróżnicowana jest historia regionu Zamojszczyzny.