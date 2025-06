Lubelski oddział PKO Banku Polskiego pod nowym adresem

Oddział obsługuje klientów indywidualnych i klientów bankowości osobistej. Z myślą o najmłodszych klientach, w oddziale ustawione jest stanowisko elektroniczne dla dzieci. To specjalne miejsce na sali, które umila czas młodych klientów spędzony w banku. Stanowisko zostało zaprojektowane, aby uczyć i angażować dzieci w interaktywne zabawy edukacyjne ze świata bankowości.

Pracownicy placówki regularnie angażują się w inicjatywy lokalne, charytatywne i społeczne, m.in. w pobliskich szkołach odbywają się zajęcia z edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży prowadzone przez doradców oddziału.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Pracownicy banku zwracają szczególną uwagę na edukowanie i informowanie klientów o zasadach bezpiecznego bankowania oraz o zagrożeniach płynących z internetu, czy od telefonicznych oszustów, dbając by dane i finanse klientów były jak najlepiej chronione. Przypominają też klientom o możliwości zweryfikowania w aplikacji mobilnej IKO, czy kontaktuje się z nimi rzeczywisty pracownik banku, a nie podszywający się pod niego oszust. W praktyce wygląda to tak, że klienci, którzy korzystają z IKO mogą podczas rozmowy z pracownikiem banku powiedzieć, że chcą sprawdzić jego tożsamość w aplikacji bankowej. Po chwili otrzymają powiadomienie push (komunikat) w aplikacji z jego danymi (imię i nazwisko, stanowisko, adres oddziału). Wystarczy porównać te dane z informacjami uzyskanymi od dzwoniącego pracownika. Jeżeli dane są poprawne, wystarczy potwierdzić je w aplikacji PIN-em do IKO i można bezpiecznie kontynuować rozmowę.

Doradcy ostrzegają też klientów by „zapaliła im się czerwona lampka”, gdy po drugiej stronie słuchawki usłyszą prośbę o przekazanie pieniędzy nieznanym osobom oraz by pamiętali, że pracownik banku nigdy nie poprosi o dane logowania do bankowości, kody BLIK czy pełne dane karty płatniczej. Nie będzie też skłaniał do zainstalowania nieznanej aplikacji. Pracownik banku nigdy też nie poprosi o przelanie pieniędzy na nieznane konto. Nie zażąda wskazania pełnych danych osobowych przy zwykłej weryfikacji tożsamości klienta.