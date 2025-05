Chrzanów powitał Karola Nawrockiego jak bohatera

„Chcemy go powitać jak swojego”

— Na kogo Pan głosował w pierwszej turze? — pytamy starszego mężczyznę stojącego przy wejściu. — Na niego. I w drugiej też — odpowiada bez wahania. — Cała wieś na niego głosowała. To jest nasz człowiek. Katolik. Polak.

Kobieta z sąsiedztwa dodaje: — Chcemy go tylko zobaczyć. Przywitać. To człowiek, który zatrzyma to wszystko, co złe. Ja przeżyłam stan wojenny. I nie chcę, żeby UB znów rządziło tym krajem.

Emocje sięgają zenitu. Ludzie podkreślają, że nie boją się mówić, czego chcą: — Ja jestem rolnikiem, to bym zapytał o zwierzęta, o wieprzowinę. Bo to ważne dla nas. Inni pytają o bezpieczeństwo, o młodzież, o uchodźców: — Nie chcemy, żeby Polska była sprzedana. Tu, w naszej gminie, Polska ma zostać Polską.

Spontaniczna mobilizacja

Wizytę zapowiedziano zaledwie dzień wcześniej. A jednak wieść o niej rozeszła się błyskawicznie — telefonami, wiadomościami, przez Facebooka.

— Każdy jak umiał. Trochę telefonicznie, trochę przez messengera, trochę rozmowy z sąsiadami. I się zebrało — mówi jedna z mieszkanek. — Nieczęsto ktoś znany z telewizji przyjeżdża do takiej miejscowości. To dla nas wielkie wydarzenie.

Remiza zmienia się w scenę uroczystości. Strażacy zabezpieczają teren, gospodynie ustawiają stoły, dzieci biegają z biało-czerwonymi chorągiewkami. Atmosfera przypomina święto narodowe.

„Zostałem przyjęty w bardzo piękny sposób”

Gdy Karol Nawrocki pojawia się wreszcie w Chrzanowie, owacje trwają długo. — To jest coś niesamowitego. Wasz śmiech, wasze oczy, wasze spojrzenia dają mi siłę, by walczyć o Polskę normalną i bezpieczną — mówi ze sceny.

— Zostałem przyjęty w bardzo piękny sposób — przez koło gospodyń wiejskich, przez piękne polskie rodziny, przez Ochotniczą Straż Pożarną. To przyjęcie daje mi energię na ostatnie dni kampanii — dodaje już po spotkaniu.

W swoim przemówieniu kandydat podkreślał, że to właśnie w takich miejscowościach jak Chrzanów kumuluje się społeczna siła Polski: — Tu, w kołach gospodyń i OSP, jest odpowiedzialność za ojczyznę. Tu jest kultura, tożsamość, dziedzictwo. Polska, którą kochamy i której będę ambasadorem jako prezydent.

Głos ludzi

Mieszkańcy odpowiadali z pełnym przekonaniem. — Nie chcemy się dzielić. Tu jest jedna Polska. Nie ma wschodu i zachodu, są wspólne wartości i tradycje — mówili zgromadzeni.

Wielu dziękowało za przyjazd i możliwość spotkania. — To nie jest polityka. To jest nasze życie. Chcemy, żeby było bezpiecznie, żeby dzieci miały przyszłość. A on — Karol Nawrocki — nam to daje — mówiła starsza kobieta ze łzami w oczach.

Z serca Lubelszczyzny — w dalszą drogę

Spotkanie w Chrzanowie zakończyło się dopiero po godzinie 21. Nawrocki rozdawał autografy, robił zdjęcia z mieszkańcami, uśmiechał się do dzieci. Stąd ruszył bezpośrednio na Podkarpacie.