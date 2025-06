Gala 35-lecia samorządu w Puławach. Odznaki dla zasłużonych

W roku 1990, gdy po zmianach ustrojowych na nowo rodziła się polska samorządność, miasto Puławy żyło zupełnie innymi wyzwaniami. O tym jak wyglądała codzienność tamtych czasów uczestnikom wtorkowej gali przypomniał dokument stworzony z tej okazji przez puławskie Studio K.

Na filmie pokazano wiele unikatowych ujęć prezentujących m.in. handel na nieistniejącym już targowisku "Manhattan", otwarcie ul. Gościńczyk, historyczne posiedzenia rady miasta, wypowiedzi mieszkańców Puław z lat 90-tych dotyczące m.in. przestępczości, politycznych preferencji, czy rosnącego wtedy bezrobocia - konsekwencji serii upadłości wielu puławskich zakładów przemysłowych. Dokument uzupełniły fragmenty rozmów z pierwszymi prezydentami - Januszem Groblem, Jadwigą Piskorską-Pliszczyńską, a także wypowiedziami obecnego prezydenta - Pawła Maja.

Od 1990 roku Puławy, na co zwracali uwagę samorządowcy zabierający głos podczas gali 35-lecia, przeszły długą drogę jeśli chodzi o rozwój. Powstało szereg nowych dróg, rozwinięto sieć kanalizacji, wodociągów, powstały m.in. os. Górna-Kolejowa, nowy most na Wiśle i obwodnica, marina, bulwar nadrzeczny, stadion sportowy, park wodny, kryte korty tenisowe, nowe targowisko, park naukowy, hala widowiskowa, nowy ośrodek kultury, skatepark, mediateka. W tym roku do tej listy dołączyła nowa siedziba straży pożarnej przy ul. Słowackiego.

Diametralnie zmieniły się tereny zielone jak Skwer Niepodległości, Skwer Solidarności, skwery przy Wróblewskiego, 6 Sierpnia, Sienkiewicza, błonia miejskie itp. Znaczącą metamorfozę przeszły szkolne boiska sportowe i place zabaw. W ciągu tych ostatnich 35-lat w Puławach nie brakowało również prywatnych inwestycji, zwłaszcza sektora handlowego - w mieście stanęła Galeria Zielona, Galeria Nova, Yeti, park handlowy Karuzela. Pojawiło się kilka super i hipermarketów, szereg dyskontów, nowe hotele, biurowce, restauracje.

Równolegle do zmian infrastrukturalnych ewoluowało puławskie społeczeństwo. Zmienili się ludzie i zestaw najważniejszych problemów społecznych. To już nie bezrobocie, poziom przestępczości, czy narkomania, ale kryzys demograficzny, starzenie się puławskiej populacji czy gospodarcze uzależnienie od jednej, dużej firmy, wydają się dzisiaj najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Puławami.

Wczorajsza gala była okazją nie tylko do wspomnień, ale także do uhonorowania tych samorządowców, którzy odegrali największą rolę w najnowszej historii miasta. Tytuł honorowego obywatela Puław z rąk przewodniczącego rady miasta, Mariusza Wicika, otrzymał były prezydent (1994-2018) Janusz Grobel.

Odbierając wyróżnienie samorządowiec nie kryjąc wzruszenia podziękował swoim najbliższym, żonie i dzieciom. - To wy stworzyliście atmosferę, przyjazny dom, w którym widziałem uśmiech, czułem wsparcie i dzięki temu mogłem z zaangażowaniem pracować na rzecz naszego miasta - powiedział. - Dziękuję za to wyróżnienie, które będę cenił sobie najwyżej spośród wszystkich innych, które posiadam - zaznaczył.

Janusz Grobel znalazł się również w gronie odznaczonych za zasługi dla Puław. Odznaki takie otrzymali również: Ignacy Czeżyk, Halina Jarząbek, Anna Kędziora, Halina Kowalewska, Jerzy Lenartowicz, Elżbieta Szymańska oraz Grzegorz Zamojski. Na scenie pojawili się również doświadczeni pracownicy puławskiego Ratusza oraz prezesi miejskich spółek, którzy z okazji 35-lecia samorządności otrzymali listy gratulacyjne.

List od nieobecnego tego dnia prezydenta Puław odczytał jego zastępca, Grzegorz Nowosadzki. Paweł Maj porównał okres budowy samorządu po 1990 roku do dwudziestolecia międzywojennego. - Wtedy tak jak dziś wspólny wysiłek i determinacja mieszkańców pozwoliła przekształcać nadzieje w rzeczywistość - zauważył i dodał, że Puławy w ciągu ostatnich 35 lat rozwinęły się pod każdym względem, ale to mieszkańcy miasta są źródłem jego energii oraz wszelkich inicjatyw. Jako cel dla obecnych samorządowców wskazał budowę przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Podczas gali na scenie wystąpiła Puławska Orkiestra Dęta, a także młodzi artyści z Domu Chemika, w tym Jakub Rogala i Julia Pszczoła.