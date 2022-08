Będzie nowy dyrektor pogotowia w Lublinie. "Pewniakiem" zaufany człowiek marszałka

W lutym 2019 roku wygrał konkurs na posadę wicedyrektora w marszałkowskim Zarządzie Nieruchomości Wojewódzkich. Po miesiącu dość nieoczekiwanie marszałek powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Z tej funkcji został odwołany w niesławie po zaledwie trzech miesiącach, by wrócić do ZNW. Potem został zatrudniony w Departamencie Infrastruktury i Majątku Województwa w Urzędzie Marszałkowskim, najpierw jako wicedyrektor, a później dyrektor. Z tą funkcją pożegnał się 18 lipca. – Było to podyktowane reorganizacją siatki w urzędzie – tłumaczy rzecznik Małecki.

Warto podkreślić, że w połowie 2019 roku Krakowski został pozbawiony członkostwa w PiS. Jako powód podano zaległości w płaceniu składek, ale nieoficjalnie mówiło się o konflikcie z będącym jeszcze szefem lokalnych struktur Michałkiewiczem. Mimo to, wciąż był blisko partii i pojawiał się na partyjnych wydarzeniach. Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi zaangażował się w kampanię Jana Kanthaka z Solidarnej Polski. – Choć od dawna nie ma partyjnej legitymacji, to wygląda na to, że wciąż ma mocną pozycję i nie zostanie zostawiony sam sobie. Pogłoski o posadzie w pogotowiu są tego potwierdzeniem – mówi jeden z naszych rozmówców.

– Dochodzą do mnie różne informacje o moim nowym miejscu pracy i ta jest jedną z wielu. Osobiście nic o tym nie wiem, obecnie przebywam na urlopie – mówi nam Marek Krakowski, który po zwolnieniu z dyrektorskiej funkcji w urzędzie pozostaje szeregowym pracownikiem departamentu infrastruktury.