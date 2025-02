"Wygląda to, jakby ktoś nawoził błoto taczkami". Problem mieszkańców ulicy Sławinkowskiej

Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec, który zwraca uwagę na problem błota na ul. Sławinkowskiej. Jego zdaniem, wszystko przez pojazdy wyjeżdżające z budowy. "Błoto jest nanoszone na drogę regularnie i w dużych ilościach, głównie z jednej aktywnej budowy. Zgłoszenia do straży miejskiej lecą już od dłuższego czasu, ale nie udało im się skutecznie rozwiązać problemu. Podobno był tam ekopatrol, a następnego dnia błota było jeszcze więcej" – denerwuje się mieszkaniec.

Jego zdaniem, zabrudzenie występuje na dłuższym odcinku w stronę miasta. - Czasem wygląda to, jakby ktoś nawoził błoto taczkami. Całe to błoto albo kurzy, albo klei się do aut i spływa na prywatnych podjazdach w okolicy. Problem jest istotny i irytuje szerokie lokalne grono sąsiedzkie – dodaje.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego odpowiada, że obecnie sprzątanie ulic odbywa się w trybie interwencyjnym, a większy zakres prac przewidziany jest na wiosnę. - W przypadku zanieczyszczenia spowodowanego ruchem pojazdów budowy, w pierwszej kolejności zwracamy się do podmiotów realizujących inwestycję, wzywając do utrzymania porządku. Jeśli nie można ustalić sprawcy, zlecamy sprzątanie i zgłaszamy sprawę do odpowiednich organów – mówi Monika Fisz, rzeczniczka ZDiTM.

Straż miejska: jesteśmy tam codziennie

Z kolei, rzecznik straży miejskiej Robert Gogola informuje, że w tym roku zgłoszenia dotyczące zabrudzenia ul. Sławinkowskiej wpłynęły 27 stycznia, 4 lutego, 7 lutego, 17 lutego oraz dzisiejsze (27 lutego) o godzinie 8:40. - Od razu powiem, że jesteśmy tam kilka razy każdego dnia. Sprawdzają to funkcjonariusze ekopatrolu, dzielnicowi i oddział interwencyjny – podkreśla Gogola.

Według straży miejskiej, mandaty za zabrudzenie ulicy nałożono trzy razy – 3 i 11 grudnia oraz 28 stycznia. Od tego czasu, mimo częstych kontroli, strażnicy nie potwierdzili nowych przypadków zanieczyszczenia. - Ostatnie wykroczenie z budowy ujawniliśmy 28 stycznia. Od tego czasu, choć jesteśmy na miejscu każdego dnia, nie stwierdziliśmy, by droga była zabłocona – informuje rzecznik.

Funkcjonariusze zauważają jednak inny problem. - Ulica Sławinkowska krzyżuje się z drogami gruntowymi, np. z ulicą Dzbenin. Są tam także dojazdy do posesji, tzw. sięgacze, które nie są utwardzone. Samochody wyjeżdżające z tych dróg zostawiają ślady kół na asfalcie, ale to nie jest błoto z budowy – wyjaśnia Gogola.

Dokumentacja fotograficzna

Strażnicy podkreślają, że podczas każdej interwencji wykonują zdjęcia, które potwierdzają stan nawierzchni. - Robimy pełną dokumentację fotograficzną, żeby mieć dowód, że podczas naszych kontroli nie ma zabrudzeń – mówi Gogola.

Jak dodaje, podobnie było w przypadku ostatniego zgłoszenia (27 lutego). - O 8:30 patrol przejechał ul. Sławinkowską i zrobił dokumentację. O 8:40 wpłynęła interwencja. Ponownie wysłaliśmy patrol, który był tam 3-4 minuty po zgłoszeniu. Droga była czysta. Były jedynie ślady wyjazdu z dojazdu do prywatnej posesji – relacjonuje rzecznik straży miejskiej.

Zdaniem strażników, problem śladów kół na ul. Sławinkowskiej nie wynika z działalności budowy. - Przy wjazdach na budowę są ułożone płyty betonowe i są one czyste. Nie ma możliwości, by pojazdy wyjeżdżające z budowy nanosiły błoto – podsumowuje Gogola.

Czy problem faktycznie istnieje?

Z relacji straży miejskiej wynika, że po 28 stycznia nie stwierdzono nowych przypadków zabrudzenia jezdni. Kontrole odbywają się codziennie, a mandaty nakładano w grudniu i styczniu, gdy faktycznie wystąpiły nieprawidłowości. Obecnie funkcjonariusze widzą jedynie ślady kół z dróg gruntowych i nieutwardzonych dojazdów do posesji.

Jak zaznacza Gogola, obecnie funkcjonariusze obserwują, że po wyjeździe ciężarówki z budowy na drogę wychodzą pracownicy i sprzątają ulicę.

Mimo to mieszkaniec nadal sygnalizuje problem. Czy błoto rzeczywiście pochodzi z budowy, czy jest efektem specyfiki okolicy? Na to pytanie odpowiedź przyniosą zapewne kolejne zgłoszenia i kontrole, które podejmować będzie straż miejska.