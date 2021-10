Budżet obywatelski Lublina. Zaczyna się wielkie liczenie głosów

W tym roku każdy mieszkaniec mógł poprzeć dwa projekty ogólnomiejskie oraz dwa dzielnicowe. W internetowym głosowaniu wzięło udział niemal 17,3 tys. osób, oddając blisko 43 tys. głosów.

– Liczbę głosów oddanych na kartach papierowych poznamy pod koniec tygodnia – informuje Izolda Boguta z lubelskiego Ratusza. – W najbliższych dniach z kilkudziesięciu punktów na terenie całego miasta spłyną papierowe karty do głosowania, co umożliwi policzenie głosów oddanych w ten sposób. Kolejnym etapem będzie weryfikacja oddanych głosów oraz liczenie i wprowadzanie ich do systemu. Po zakończeniu tego procesu, pod koniec października, poznamy pełne wyniki głosowania.

Już teraz wiadomo, że zdecydowana większość z 12,5 mln zł trafi na mniejsze projekty. – 350 tys. zł trafi do każdej z 27 lubelskich dzielnic, co daje łącznie kwotę 9,45 mln zł na projekty dzielnicowe – wylicza Izolda Boguta. Regulamin budżetu obywatelskiego gwarantuje każdej z dzielnic 350 tys. pod warunkiem, że pomysł za tę kwotę poprze przynajmniej 100 osób. Ten warunek, jak zapewnił nas wczoraj Urząd Miasta, udało się spełnić wszędzie. – Reszta środków, czyli 3,05 mln zł, wydana zostanie na realizację projektów ogólnomiejskich, z czego 1,2 mln zł na tzw. projekty miękkie.

W taki sposób rozdzielona ma być cała kwota zarezerwowana na nowe projekty budżetu obywatelskiego, czyli 12,5 mln zł. Oprócz tego w kasie miasta ma się znaleźć 2,5 mln zł na zaległe projekty, których do tej pory nie zrealizowano. To chociażby budowa „szpilkostrady”, czyli stworzenie na Starym Mieście pasa chodnika o gładkiej nawierzchni, bardziej znośnej nie tylko dla pań w szpilkach (stąd nazwa), ale też dla osób na wózkach.

Na realizację czekają również plany dotyczące parku Rury, czyli wąwozu między osiedlami LSM a Czubami. Urząd Miasta miał tu odnowić sypiącą się alejkę na dnie doliny, ale remont do dziś się nie zaczął. – Oba te projekty mają być realizowane, mają priorytet i liczymy na to, że zostaną wprowadzone do budżetu miasta na rok 2022 – mówi nam Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin.

A co się dzieje teraz?

W Lublinie trwają prace przy kilku projektach z budżetu obywatelskiego: budowa ścieżki rowerowej między ul. Północną a al. Solidarności, budowa chodnika wzdłuż ul. Franczaka „Lalka”, poszerzanie jezdni między budynkami przy Gospodarczej 14 i 16 oraz odnowa ul. Przepiórczej. Na Tatarach miasto przekazało plac budowy firmie, która ma zbudować nowe miejsca parkingowe przy „starej” ul. Łęczyńskiej.