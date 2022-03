Buldożery przodem. Duże zmiany nie tylko w centrum Lublina

•••

Od wymontowywania okien rozpoczęły się również prace wyburzeniowe przy ul. Karmelickiej w obrębie dawnej siedziby Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego. Rozbiórka jest prowadzona na zlecenie lubelskiej spółki Helvetia Centrum, której wspólnikami są lubelscy przedsiębiorcy: Wojciech Lutek, Piotr Kowalczyk (dawny przewodniczący Rady Miasta) oraz Robert Siejka. Z powierzchni ziemi ma zniknąć dawny, dwukondygnacyjny budynek dydaktyczno-usługowy i klatka schodowa przy wyższym budynku.

Co może tu powstać? Wyższy budynek po klinice może zostać przekształcony w blok mieszkalny. Obok mogą powstać nowe, nie wyższe od niego bloki z lokalami usługowymi w parterach. Na każde mieszkanie, bez względu na jego metraż miałoby przypadać 0,7 miejsca parkingowego. Mówi o tym wydana w zeszłym roku przez Urząd Miasta „wuzetka”, czyli decyzja o warunkach zabudowy tej nieruchomości. Ale możliwości jest więcej.

– W latach 2016-21 dla terenu dawnego Instytutu Stomatologii wydano osiem decyzji o warunkach zabudowy – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Wśród nich są „wuzetki” dopuszczające tutaj budynek wielorodzinny z usługami (handel, hotel, medycyna, decyzja z roku 2016), czy też budynek „usługowo-hotelowy” (decyzja z 2019 r.).

•••

Zmiana może zajść również na Tatarach, gdzie w miejscu dawnej wytwórni prefabrykatów betonowych może powstać kompleks bloków mieszkalnych, o ile zgodzi się na to Rada Miasta. Do inwestycji w tym miejscu przymierza się spółka BIK z podkarpackiego Jasła. Obowiązujący plan zagospodarowania nie pozwala na umieszczanie tu bloków mieszkalnych, więc spółka chce skorzystać z ustawy lex deweloper. Pozwala ona budować mieszkania na nieprzeznaczonych do tego gruntach pod warunkiem uzyskania zgody Rady Miasta. Spółka poprosiła już o taką zgodę, do głosowania może dojść jeszcze wiosną.