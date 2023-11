Być Europejską Stolicą Kultury. Dlaczego Lublin zasługuje na ten tytuł?

• W pewnym sensie to nie jest nic nowego, bo kilkanaście lat temu Lublin już starał się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Czy w trakcie bieżących starań było to dodatkowym atutem, czy jednak pewnego rodzaju obciążeniem?

MR: Myślę, że było to ogromnym atutem. Nie startowaliśmy z pozycji zerowej, mamy swoje doświadczenia. Oczywiście, dziś sytuacja w mieście jest zupełnie inna, ludzie są bardziej świadomi i przeszkoleni, mają większą wiedzę o tym, co dzieje się w Europie. Mierzymy się z polikryzysem, zaszły zmiany demograficzne, widzimy, że społeczność lubelska ogromnie się zmieniła i radzimy sobie z tą sytuacją. Na pewno pomogło nam doświadczenie w organizacji dużych wydarzeń. Naszym planem było zorganizowanie 700-lecia miasta Lublin (przypadało w 2017 roku – przyp. aut.) i to się udało. Mieliśmy też olbrzymi wkład w organizację Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu w 2016 roku (to właśnie to miasto wygrało z Lublinem starania o tytuł – przyp. aut.). Mamy więc poczucie, że odrobiliśmy swoją lekcję, poradziliśmy sobie z tym dobrze. Na pewno pomogło nam to, że startowaliśmy z trochę innego pułapu. Bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy rozmawiać z europejskimi ekspertami na partnerskich zasadach. Czuliśmy się kompetentni do tego, żeby podjąć z nimi rozmowę.

PH: Ważne było to, co w trakcie prezentacji powiedział prezydent Krzysztof Żuk, że w procesie aplikowania do ESK 2016 w Lublinie powstały nowe instytucje, także Centrum Spotkania Kultur, które dało miastu dużego kopa infrastrukturalnego. I że wywiązaliśmy się z poprzednich zobowiązań, mimo tego że nie otrzymaliśmy tytułu. I to jest bardzo poważna gwarancja dla ekspertów, że nie robimy tego wszystkiego jako wydmuszki, by przypiąć sobie kolejny medal. Jeśli się do czegoś zobowiązujemy, to realizujemy to. Myślę, że to doświadczenie sprzed 2016 roku, które dało nam dużo nowego w mieście, było atutem.

Paweł Passini: Ten poprzedni konkurs z mojej perspektywy – osoby, która nie pochodzi z Lublina, a wybrała go sobie 15 lat temu jako miejsce tworzenia, pracy i życia – był on absolutnie najważniejszym wydarzeniem tych ostatnich piętnastu lat. Mimo że przegraliśmy. A teraz naprawdę możemy wygrać. To jest obecnie zupełnie inny konkurs.

Inne są zasady i o co innego w nim chodzi. Wtedy w warunkach miasta ze ściany wschodniej, doświadczonego głębokim niedofinansowaniem kultury wszystkie i wszyscy usiedliśmy do stołu. Zrobiły to zarówno duże instytucje kulturalne, organizacje pozarządowe, jak i osoby zarządzające kulturą z ramienia administracji. I nasza wymiana myśli i doświadczeń trwała miesiącami. Bezcenne! Pojawili się też eksperci, z którymi kontakt był doświadczeniem zmieniającym życie. To były niezwykłe postaci, jak nieżyjący już Dragan Klaić, czy Rose Fenton.

To były osoby, które pokazały nam, że my się tutaj nie mamy czego wstydzić, uczyły nas tego, jak istotną zmianę może przynieść kultura. Od wielu lat Lublin był i wciąż jest miastem rozpoznawalnym w Polsce przede wszystkim ze względu na kulturę. Ta scena wyjątkowa, zróżnicowana, a przede wszystkim oddolna. Druga różnica jest taka, że ja się przez wiele lat w swoich kontaktach zagranicznych wstydziłem tego, że Polska wychodzi na takiego naburmuszonego uczestnika Unii Europejskiej, który jak jest wspólna kasa do podziału, to wyciąga po nią rękę. Ale jak trzeba solidarnie przyjmować uchodźców, to wobec łodzi przybijających do wybrzeży Włoch, Malty czy Cypru, nagle tworzy problemy z przyjęciem kilkuset uchodźców.

Mieliśmy naprawdę kiepską opinię w Europie. I to, co wydarzyło się tutaj po wybuchu wojny w Ukrainie, a z naszej lubelskiej perspektywy zaczęło się już po rozpoczęciu pokojowych protestów w Białorusi, bo stamtąd dotarła do nas pierwsza fala uchodźców, było kolejnym punktem kompletnie zmieniającym perspektywę. Jeśli chodzi o nasze aktualne starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, w ich centrum jest właśnie to, by wykorzystać to, co się w tym mieście wydarzyło, równocześnie przestając działać cały czas w warunkach partyzantki, stworzyć zasady i to wszystko, na co się powołujemy i chętnie podpisujemy jako członkowie Unii Europejskiej, po prostu wprowadzać życie. I opowiedzieć to w prostym i przystępnym języku. Chcemy wyjść poza grantozę i przede wszystkim skończyć z sytuacją, w której bardzo trudny ekonomiczny pejzaż, w jakim żyjemy, powoduje, że my zamiast współpracować cały czas ze sobą konkurujemy. Małe organizacje, zespoły, które robią wiele ważnej roboty w tym mieście, zmuszone są po prostu się ścigać o pieniądze. A robią często tak świetną robotę, że mogłoby wiele się nawzajem od siebie nauczyć i realnie wzmocnić.

MR: Chodziło nam o stworzenie systemowej zmiany sytuacji kultury w Lublinie a nie o powoływanie się na puste hasła i nakładanie kolejnego filtra na zastaną sytuację. Zdajemy sobie również sprawę, jakim wyzwaniem jest zarządzanie taką zmianą, potrzebujemy w tym celu działania w synergii z aktywistami i aktywistkami, artystami i artystkami, Urzędem Miasta. Pracowaliśmy z tym, co się tu dzieje organicznie. Wybraliśmy sobie to miasto, mieszkamy w nim od lat i od lat tworzymy jego kulturę, będąc także jej odbiorcami. To legitymizuje nas do tego, żeby wypowiadać się o kulturze i projektować tę zmianę we współpracy ze społecznością i konsultantami. Oddolność jest filarem tego procesu i wydaje mi się, że była także argumentem, który przekonał ekspertów.